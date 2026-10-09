Топ-3 рецептів з яблуками для цієї осені / © Credits

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Осінь складно уявити без соковитих яблук, кориці та десертів, які наповнюють кухню затишним ароматом. І зовсім не обов’язково проводити пів дня біля плити. З сезонних яблук можна швидко приготувати вафлі, чай чи ефектний десерт із листкового тіста. Блогерка Катерина Мазурець запропонувала три прості варіанти — від сніданку до солодкого частування до чаю.

Яблучні вафлі з корицею

Яблучні вафлі з корицею / instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Соковиті шматочки яблук у пухкому вафельному тісті, а зверху — ароматний цукор із корицею.

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Інгредієнти для 10 вафель

великі яблука — 3 шт.

яйця — 2 шт.

цукор — 60 г

ванільний цукор — пакетик

м’яке вершкове масло — 80 г

молоко — 180 мл

борошно — 220 г

розпушувач — 1,5 ч. л.

кориця — 0,5–1 ч. л.

сіль — дрібка

цукор — 50 г

Приготування

Яблука наріжте невеликими шматочками. Замісіть тісто з решти інгредієнтів, додайте яблука та випікайте вафлі у вафельниці до золотистої скоринки. Готові вафлі щедро присипте сумішшю цукру та кориці.

Яблучний чай з корицею

Яблучний чай з корицею / instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Цей напій варто приготувати хоча б заради аромату, який миттєво створює осінній настрій.

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Інгредієнти на одну порцію

яблуко

вода — 500 мл

чорний чай — 2 ч. л.

кориця

цукор

Приготування

Наріжте яблуко, викладіть його в сотейник разом із цукром і корицею та карамелізуйте до золотистого кольору. Влийте воду та кип’ятіть близько 7 хв. Зніміть напій з вогню, додайте чорний чай та залиште настоятися ще на 5 хв.

Як результат, ви отримаєте ароматний напій з легкою яблучною солодкістю і пряною ноткою кориці.

Яблука в листковому тісті

Яблука в листковому тісті / instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Десерт, який має значно складніший вигляд, ніж є насправді.

Інгредієнти

яблука

листкове бездріжджове тісто

яйце — 1 шт.

цукор — 3 ст. л.

кориця — 1 ч. л.

Приготування

Яблука наріжте кільцями та видаліть серцевину. Для цього можна використати звичайну кришечку від пляшки. Листкове тісто тонко розкачайте та наріжте смужками завширшки приблизно 1–1,5 см. Змішайте цукор із корицею, обваляйте в цій суміші яблучні кільця, а потім обгорніть їх смужками тіста. Зверху змастіть яйцем і випікайте до золотистої скоринки.

Три рецепти — три прості способи додати осені трохи більше затишку. Хрусткі яблучні вафлі на сніданок, гарячий чай з карамелізованими яблуками чи десерт із листкового тіста до вечірньої кави — залишається лише вибрати свого фаворита і дістати корицю.

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