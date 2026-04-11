Топ-3 закуски для ідеального пікніка

На сторінці anna_didus розповіли, як підготувати три прості, але неймовірно смачні страви на грилі, які точно стануть зірками вашого виїзду.

Передусім, подбайте про базу, а саме, якісні дрова, деревне вугілля та розпалювач. Їх легко придбати у супермаркеті, а ще простіше замовити онлайн. Від цього буде залежати не тільки смак, але й аромат всіх закусок, адже правильно розпалений гриль — вже половина успіху.

Лаваш на грилі

Ідеальна закуска для тих, хто любить ніжний сир зі свіжою зеленню.

Інгредієнти

Лаваш

Сулугуні

Сметана

Зелень (кріп, петрушка)

Часник

Сіль

Приготування

Лаваш змастіть сметаною та додайте натертий сулугуні. Посипте зеленню та видавіть трохи часнику. Складіть і підсмажте на грилі до золотистої скоринки.

Ця закуска чудово підходить як для швидкого перекусу, так і для основного частування на пікніку.

Печериці на мангалі

Соковиті гриби з ароматом трав і соєвого соусу — справжня насолода для гурманів.

Інгредієнти

Печериці

Сметана

Соєвий соус

Італійські трави

Чорний перець мелений

Сухий часник

Приготування

Печериці замаринуйте у суміші сметани, соєвого соусу, трав і спецій. Викладіть на гриль і обсмажуйте до золотистого кольору.

Секрет смаку — поєднання вершкової сметани та насиченого аромату спецій, яке робить гриби надзвичайно апетитними.

Овочі на грилі

Легкі, корисні та барвисті, овочі на грилі прикрасять будь-який пікнік.

Інгредієнти

Кабачок

Перець солодкий

Баклажан

Олія

Соєвий соус

Копчена паприка

Сухий часник

Чорний перець

Приготування

Наріжте овочі товстими скибками, збризніть олією та соєвим соусом. Посипте копченою паприкою, часником і перцем. Готуйте на грилі до м’якості та золотистої скоринки.

Ці овочі не лише корисні, а й неймовірно фотогенічні, тож можна буде навіть зробити гарне фото для вашого Instagram.

Пікнік не обов’язково має бути складним і довгим у приготуванні. Досить трохи планування, якісних продуктів та гриля, і три прості закуск перетворять ваш виїзд на гастрономічний свято.