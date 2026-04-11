Топ-3 закуски для ідеального пікніка

Коли настає теплий сезон, немає нічого приємнішого, ніж пікнік на природі. Але навіть найкоротша прогулянка з друзями чи родиною може перетворитися на гастрономічний фейл, якщо не потурбуватися про правильні закуски.

Станіслава Бондаренко
Шашлик

На сторінці anna_didus розповіли, як підготувати три прості, але неймовірно смачні страви на грилі, які точно стануть зірками вашого виїзду.

Передусім, подбайте про базу, а саме, якісні дрова, деревне вугілля та розпалювач. Їх легко придбати у супермаркеті, а ще простіше замовити онлайн. Від цього буде залежати не тільки смак, але й аромат всіх закусок, адже правильно розпалений гриль — вже половина успіху.

Лаваш на грилі

Лаваш / © Credits

Лаваш / © Credits

Ідеальна закуска для тих, хто любить ніжний сир зі свіжою зеленню.

Інгредієнти

  • Лаваш

  • Сулугуні

  • Сметана

  • Зелень (кріп, петрушка)

  • Часник

  • Сіль

Приготування

  1. Лаваш змастіть сметаною та додайте натертий сулугуні.

  2. Посипте зеленню та видавіть трохи часнику.

  3. Складіть і підсмажте на грилі до золотистої скоринки.

Ця закуска чудово підходить як для швидкого перекусу, так і для основного частування на пікніку.

Печериці на мангалі

Печериці / © Credits

Соковиті гриби з ароматом трав і соєвого соусу — справжня насолода для гурманів.

Інгредієнти

  • Печериці

  • Сметана

  • Соєвий соус

  • Італійські трави

  • Чорний перець мелений

  • Сухий часник

Приготування

  1. Печериці замаринуйте у суміші сметани, соєвого соусу, трав і спецій.

  2. Викладіть на гриль і обсмажуйте до золотистого кольору.

Секрет смаку — поєднання вершкової сметани та насиченого аромату спецій, яке робить гриби надзвичайно апетитними.

Овочі на грилі

Овочі на грилі / © Credits

Легкі, корисні та барвисті, овочі на грилі прикрасять будь-який пікнік.

Інгредієнти

  • Кабачок

  • Перець солодкий

  • Баклажан

  • Олія

  • Соєвий соус

  • Копчена паприка

  • Сухий часник

  • Чорний перець

Приготування

  1. Наріжте овочі товстими скибками, збризніть олією та соєвим соусом.

  2. Посипте копченою паприкою, часником і перцем.

  3. Готуйте на грилі до м’якості та золотистої скоринки.

Ці овочі не лише корисні, а й неймовірно фотогенічні, тож можна буде навіть зробити гарне фото для вашого Instagram.

Пікнік не обов’язково має бути складним і довгим у приготуванні. Досить трохи планування, якісних продуктів та гриля, і три прості закуск перетворять ваш виїзд на гастрономічний свято.

