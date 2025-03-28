Топлене масло: кухар розкрив секрети його швидкого приготування

Топлене масло / © Credits

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Це масло зберігається значно довше, ніж звичайне вершкове, воно стійке до високих температур, а це робить його ідеальним для смаження, випікання та навіть косметичних процедур.

Ще одна важлива перевага топленого масла — відсутність лактози та казеїну. Це робить його безпечним для людей з непереносністю молочних продуктів. До того ж воно містить корисні жирні кислоти, які сприяють покращенню травлення та зміцненню імунітету, про все це розповів Роман Ємець, автор кулінарного каналу.

Приготування

Процес досить простий та не вимагає спеціального обладнання. Вдома його можна приготувати двома способами — на пательні чи на водяній бані.

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Класичний спосіб на плиті

Візьміть несолоне вершкове масло високої якості. Бажано використовувати масло з вмістом жиру 82-85%. Наріжте масло кубиками та перекладіть у пательню чи каструлю з товстим дном. Увімкніть мінімальний нагрів та повільно розтоплюйте його, але не допускайте кипіння. Під час плавлення масло почне розділятися на чистий молочний жир і осад із білків і води. Повільно перемішуйте, а коли на поверхні з’являться молочні згустки, акуратно знімайте їх ложкою. Через 1,5-2 години, коли масло набуде прозорого золотистого кольору, зніміть його з вогню. Процідіть через марлю чи дрібне сито у чисту банку, щоб позбутися осаду. Охолодіть і зберігайте у холодильнику чи за кімнатної температури у герметичній тарі.

Метод на водяній бані

Якщо хочете делікатніший варіант, можна готувати масло на водяній бані. Для цього вершкове масло розтоплюють у мисці, встановленій над каструлею з гарячою водою. Процес займає більше часу, але дозволяє максимально зберегти аромат і корисні речовини.

Використання топленого масла

Для смаження — воно не горить за високих температур, тому ідеально підходить для приготування м’яса, овочів і навіть млинців.

У випічці — замінює вершкове масло чи олію, надає стравам приємний вершково-горіховий аромат.

У приготуванні каш і соусів — додає стравам ніжності та покращує засвоєння корисних речовин.

Для догляду за шкірою — у багатьох культурах Гхі використовують як натуральний зволожувач для обличчя та губ.

Зберігання

За кімнатної температури — до 3 місяців у сухій, темній ємності.

У холодильнику — до 6-12 місяців.

У морозильній камері — до двох років.

Топлене масло — це не лише смачний та ароматний продукт, а й чудова альтернатива звичайному вершковому маслу для людей з непереносністю лактози. Його легко приготувати вдома, а застосування у кулінарії відкриває широкі можливості для створення унікальних страв. Спробуйте приготувати власне Гхі та переконайтеся в його користі та чудовому смаку.