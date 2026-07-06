Торф’яний пиріг із вишнею: рецепт ніжного десерту

Торф'яний пиріг із вишнею tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Якщо хочеться приготувати десерт, який неодмінно оцінять усі у родині, варто звернути увагу на торф’яний пиріг із вишнею, про рецепт якого розповіли на сторінці mil_alexx_pp. Його головна особливість — незвичайне тісто у вигляді шоколадної крихти, яка після випікання стає хрусткою зовні та ніжною всередині. У поєднанні із сирною начинкою та кисло-солодкою вишнею виходить ідеальний літній десерт.

Торф’яний пиріг із вишнею tiktok.com/@mil_alexx_pp

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 400 г

какао — 4 ст. л

цукор — 100 г

дрібка солі

холодне вершкове масло — 200 г

Для начинки

кисломолочний сир (можна нежирний) — 500 г

яйця — 4 шт.

цукор або замінник — 150 г

сметана жирністю 15% — 100 г

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л

ванільний цукор — 10 г

вишні без кісточок — 400 г

крохмаль для ягід — 1 ст. л

Торф’яний пиріг із вишнею tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

У великій мисці змішайте борошно, просіяне какао, цукор і дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло та швидко перетріть усе руками до утворення дрібної крихти. Для начинки з’єднайте кисломолочний сир, сметану, яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль. Збийте масу блендером до однорідної кремової консистенції. Вишні змішайте з однією столовою ложкою крохмалю. Якщо використовуєте черешню, вона також чудово підійде для цього рецепта. Форму діаметром 23 см застеліть пергаментом. Викладіть дві третини шоколадної крихти та злегка ущільніть основу. Зверху вилийте половину сирної маси, рівномірно розподіліть ягоди, накрийте їх рештою начинки та присипте крихтою, яка залишилася. Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180°C, приблизно 60 хв. Після цього залиште його повністю охолонути, лише тоді десерт легко нарізатиметься та добре триматиме форму.

Торф’яний пиріг із вишнею — рецепт, який легко повторити вдома, навіть якщо ви нечасто печете. Мінімум складних процесів, доступні інгредієнти та бездоганне поєднання шоколаду, сиру та ягід роблять його одним із тих десертів, до яких хочеться повертатися знову й знову.

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