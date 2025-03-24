Торт "Баунті": рецепт без випікання за 15 хвилин

Якщо ви любите поєднання ніжного кокоса та шоколаду, цей десерт може стати вашим улюбленим.
Торт "Баунті" готується без випікання, а його смак ніби переносить до тропічного раю. Простий рецепт, про який розповіли на сторінці alionakarpiuk, доступні інгредієнти та лише 15 хв часу на приготування – ідеальне рішення для зайнятих господинь.
Інгредієнти
Основа:
- Печиво (найкраще підійде пісочне чи шоколадне) 200 г
- Розтоплене вершкове масло 80 г
Начинка:
- Кокосова стружка 200 г
- Згущене молоко 300 г
Шоколадна помадка:
- Цукор 40 г
- Какао-порошок 18 г
- Вода 1 ст. л
- Вершкове масло 80 г
Приготування
- Печиво подрібніть у крихту за допомогою блендера чи качалки.
- Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть отриману масу у форму (діаметром приблизно 18-20 см), добре утрамбуйте ложкою чи денцем склянки.
- Поставте у холодильник на 10 хв, щоб основа застигла.
- Кокосову стружку з'єднайте зі згущеним молоком, добре перемішайте, поки не утвориться щільна маса.
- Викладіть її на охолоджену основу, рівномірно розподіліть поверхнею та злегка утрамбуйте ложкою.
- У невеликій каструлі змішайте цукор, какао та воду.
- Поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте м'яке вершкове масло та продовжуйте перемішувати до його повного розчинення.
- Дайте глазурі охолонути до теплого стану, щоб вона стала густішою, але ще залишалася рідкою.
- Полийте торт глазур'ю, рівномірно розподіліть її поверхнею.
- Поставте торт у холодильник на 1-2 години, щоб він добре застиг. Перед подаванням можна прикрасити тертим шоколадом або кокосовою стружкою.
Поради:
- Для насиченішого смаку можна додати в начинку 50 мл кокосових вершків або кокосового молока.
- Якщо хочете зробити торт ще шоколаднішим, використовуйте шоколадне печиво для основи.
Цей десерт ідеально поєднується з ароматною кавою, адже її глибокий смак підкреслить ніжну текстуру кокосового торта.
Смачного!
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