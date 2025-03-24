Торт "Баунті": рецепт без випікання за 15 хвилин

Якщо ви любите поєднання ніжного кокоса та шоколаду, цей десерт може стати вашим улюбленим.

Торт "Баунті" готується без випікання, а його смак ніби переносить до тропічного раю. Простий рецепт, про який розповіли на сторінці alionakarpiuk, доступні інгредієнти та лише 15 хв часу на приготування – ідеальне рішення для зайнятих господинь.

Інгредієнти

Основа:

Печиво (найкраще підійде пісочне чи шоколадне) 200 г

Розтоплене вершкове масло 80 г

Начинка:

Кокосова стружка 200 г

Згущене молоко 300 г

Шоколадна помадка:

Цукор 40 г

Какао-порошок 18 г

Вода 1 ст. л

Вершкове масло 80 г

Приготування

Печиво подрібніть у крихту за допомогою блендера чи качалки. Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть отриману масу у форму (діаметром приблизно 18-20 см), добре утрамбуйте ложкою чи денцем склянки. Поставте у холодильник на 10 хв, щоб основа застигла. Кокосову стружку з'єднайте зі згущеним молоком, добре перемішайте, поки не утвориться щільна маса. Викладіть її на охолоджену основу, рівномірно розподіліть поверхнею та злегка утрамбуйте ложкою. У невеликій каструлі змішайте цукор, какао та воду. Поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Додайте м'яке вершкове масло та продовжуйте перемішувати до його повного розчинення. Дайте глазурі охолонути до теплого стану, щоб вона стала густішою, але ще залишалася рідкою. Полийте торт глазур'ю, рівномірно розподіліть її поверхнею. Поставте торт у холодильник на 1-2 години, щоб він добре застиг. Перед подаванням можна прикрасити тертим шоколадом або кокосовою стружкою.

Поради:

Для насиченішого смаку можна додати в начинку 50 мл кокосових вершків або кокосового молока.

Якщо хочете зробити торт ще шоколаднішим, використовуйте шоколадне печиво для основи.

Цей десерт ідеально поєднується з ароматною кавою, адже її глибокий смак підкреслить ніжну текстуру кокосового торта.

Смачного!

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