Торт із яєчних млинців із плавленим сиром: оригінальний рецепт розкішної страви

Один із цікавих рецептів запропонувала фудблогерка Альона Карпюк і він одразу став фаворитом у соцмережах. По-перше, це мінімум інгредієнтів і максимум результату. По-друге, торт ідеально підходить для святкового столу, фуршету чи швидкого, але красивого перекусу. По-третє, це страва, яка має вишуканий вигляд, але готується простіше, ніж класичні млинці.

Інгредієнти

Млинці

яйця 4 шт.

майонез 2 ст. л

Начинка

плавлений сирок 3 шт.

майонез

часник 3–4 зубчики

зелень

Оздоблення

Червона імітаційна ікра

Приготування

Збийте яйця з майонезом до однорідності. Смажте на добре розігрітій сковороді без олії — це ключовий момент.Млинці виходять дуже ніжними, але пластичними та тримають форму. З цієї порції ви матимете приблизно 12 яєчних млинців. Натріть плавлені сирки, змішайте з майонезом та подрібненим часником. Можна додати кріп або петрушку, так начинка стане ароматнішою. Кожен млинець щедро змастіть сирною масою та складайте одне на один. Чим рівніші шари, тим ошатніший буде зріз. Останній, верхній шар покрийте ікрою. Її насичений колір та рівні «зернятка» перетворюють його на справжню гастрономічну прикрасу. Поставте закуску у холодильник на 1–2 години, щоб шари просочилися та тримали форму.

Саме такий вигляд має сучасна українська гастрономія, коли прості продукти здатні створити щось вишукане та абсолютно інстаграмне.