Торт "Карпатка" з вишнею: рецепт ніжного польського десерту

«Карпатка» з вишнею tiktok.com_@mil_alexx_pp

Реклама

Якщо вам подобаються десерти з легкою кислинкою та шовковистим кремом, обов’язково спробуйте приготувати цей варіант «Карпатки», про рецепт якої розповів фудблогер Алекс . Приготування потребує трохи часу, проте результат вартий зусиль. Головний секрет — дати торту настоятися у холодильнику протягом ночі, щоб усі смаки гармонійно поєдналися.

Інгредієнти

Для тіста

молоко — 100 г

вода — 100 г

вершкове масло — 80 г

сіль — ½ ч. л

борошно — 140 г

великі яйця — 4 шт.

Для крему

молоко — 500 мл

цукор — 50 г

ванільний цукор — 10 г

борошно — 20 г

кукурудзяний крохмаль — 20 г

вершкове масло -200 г

яйця — 1 шт.

Для вишневого конфі

вишні — 200 г

кукурудзяний крохмаль — 16 г

цукор — 30 г

Приготування

У каструлі змішайте молоко з водою, додайте вершкове масло та сіль. Нагрівайте на середньому вогні, доки масло розтане та суміш почне кипіти. Всипте борошно та інтенсивно перемішуйте протягом 2–3 хв. Зніміть із вогню та дайте тісту трохи охолонути. Потім по одному введіть чотири яйця, щоразу ретельно вимішуйте до гладкої однорідної консистенції. Розділіть тісто на дві рівні частини та розподіліть у кільцях діаметром 18 см. Випікайте за температури 200°C приблизно 25 хв. Після завершення випікання залиште коржі охолонути у духовці, не виймайте їх одразу. Перебийте вишні на пюре, додайте цукор і кукурудзяний крохмаль. Проваріть суміш до загустіння, постійно помішуйте, а потім повністю охолодіть. У каструлі змішайте молоко, яйце, звичайний та ванільний цукор, борошно та крохмаль. Ретельно розмішайте вінчиком, щоб не залишилося грудочок. Поставте на вогонь, постійно помішуйте та варіть до загустіння. Зніміть із плити, додайте вершкове масло та перемішайте до однорідності. Дайте крему охолонути. У кулінарному кільці викладіть перший корж, розподіліть половину крему, додайте вишневе конфі, а зверху — решту крему. Накрийте другим коржем і злегка притисніть. Поставте торт у холодильник на всю ніч, щоб він добре стабілізувався та просочився.

Такий торт легко стане вашим улюбленим домашнім десертом. На приготування знадобиться близько двох годин, а загальна вага торта становитиме приблизно 2,2 кг.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів