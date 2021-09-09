Торт на весілля: який дизайн вибрати для головної прикраси столу

Під час вибору дизайну торта, пам'ятайте, що перш за все він повинен підкреслити стиль вашого весілля і тішити саме вас.

Оксамитова золота осінь — час весіль. Головна прикраса весільного столу, звичайно ж, торт. Мода на цей десерт дуже непередбачувана і часто змінюється, але завжди стильний вигляд буде мати торт, в якому поєднуються вишукана естетика з невимушений дизайн. Саме тому ми зібрали для вас кілька розкішних і досить незвичайних дизайнів весільних тортів, які ви можете повторити для свого святкування.

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