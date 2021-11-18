Торт "Павлова": історія знаменитого десерту та рецепт

У той час як у нас один із найулюбленіших тортів носить ім'я французького імператора, на Заході віддають перевагу десерту, названому на честь російської балерини.

Торт "Павлова" – це десерт із історією. За право вважатися його батьківщиною досі борються Нова Зеландія та Австралія. Новозеландці стверджують, що рецепт був придуманий 1926-го шеф-кухарем одного з готелів Веллінгтона, в якому під час гастролей зупинялася Анна Павлова. Він так надихнувся її виступами, що вирішив почастувати знамениту балерину і створив торт, такий же білий, ніжний та легкий, як її концертна пачка. Цієї версію, до речі, дотримується і біограф балерини Keith Money.

Австралійці ж наполегливо стверджують, що знаменитий десерт вперше з'явився в 1935 році і набув популярності з легкої руки їхнього співвітчизника, кондитера готелю Esplanade в Перті Берта Саші, який, скуштувавши торт, вигукнув: "Він такий самий повітряний, як балерина Павлова!"

Credits

Будьмо чесними, подібні рецепти існували і раніше. Професорка Університету Отаго Хелен Ліч, досліджуючи його виникнення, зібрала цілу бібліотеку кулінарних видань, які містять 667 подібних рецептів, і на цій основі написала своєрідне дослідження "Історія десерту Павлова: частина кулінарної історії Нової Зеландії".

Павлову, або, як кажуть на Заході, павлОву, готують як у вигляді тортів, так і окремими тістечками. Не минає і без своєрідних рекордів, гідних Книги Гіннесса. 1999 року новозеландський Національний музей Те-Папа-Тонгарьова святкував свій перший день народження, і на честь цього ювілею був випечений торт "Павлова" завдовжки 45 м. Щоб не уникати оригінальної назви, але в той самий час позначити величезні розміри десерту, його назвали "Павзілла" (за аналогією з Годзіллою).

Але вже 2005 року цей рекорд було побито. Студенти Східного інституту технології в Хокс-Бей приготували воістину гігантський "Павконг" (за аналогією з Кінг-Конг). Його довжина була вже 64 м, а на виготовлення пішло 5000 яєчних білків, 150 кг цукру та 150 л вершків.

Ми не гнатимемося за рекордами, а просто пропонуємо спекти знаменитий десерт. Його шматочок стане гідним доповненням до філіжанки кави, а сам цей вишуканий торт – прикрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

для меренги: 4 білки 200 г цукру 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю 1 чайна ложка білого винного оцту 1 пакетик ванільного цукру

для крему: 300 мл вершків 35%-ної жирності 100 г цукрової пудри

для прикраси: 250 г полуниці 3 ківі



Приготування

Білки збити до стійкої піни, а потім, не припиняючи збивання, поступово додати цукор і ванільний цукор і збивати до повного їх розчинення та утворення щільних піків.

У збільшену в обсязі і білу і блискучу суміш, що стала білосніжною, ввести просіяний кукурудзяний крохмаль і білий винний оцет і акуратно перемішати.

Підготовлену масу викласти колом на вистелене папером для випічки деко, намагаючись, щоб заготовки вийшла у вигляді чаші та її краї були вищими за середину.

Випікати за 90-100°С близько 1,5 години. В результаті вийде тендітна меренга з хрусткою скоринкою і ніжним суфле, що тане всередині. Готова меренга повинна легко відставати від паперу, але щоб вона не потріскалася від перепаду температур, її слід залишити остигати в відкритій духовці.

Охолоджені вершки збити міксером із цукровою пудрою в пишну піну до появи м'яких піків.

Охолоджену меренгу покрити збитими вершками і прикрасити торт ягодами полуниці та кружальцями очищеного ківі.

На замітку

Меренгу для торта або тістечок можна спекти заздалегідь, але прикрашати кремом і фруктами слід безпосередньо перед подаванням, інакше вона розмокне і втратить крихтість.

Credits

Щоб білки добре збилися, їх треба дуже акуратно відокремити від жовтків, а ємність для збивання знежирити оцтом і добре просушити.

Збивання білків починайте на мінімальній швидкості, поступово збільшуючи її майже максимум.

Якщо у вас газова плита, меренгу випікайте, злегка прочинивши дверцята духовки.

Не робіть температуру випікання вище вказаної, інакше, скоротивши час приготування, на виході ви отримаєте не білу, а кремову меренгу.

Наведений рецепт класичний, але ви можете внести до нього нові нотки, використовуючи фрукти та ягоди на свій смак, а також додавши мигдаль або фісташки та задекорувавши верх десерту витонченою сіточкою з карамелі або розтопленого шоколаду.

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