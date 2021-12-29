Торт «Павлова»: рецепт без глютену

Безглютеновий рецепт модного десерту "Павлова" з клементиновим курдом.

Пропонуємо рецепт від засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк.

Час підготовлення – 15 хв.

Час приготування – 12 хв.

Інгредієнти

Клементиновий курд

1 скл. цукру

2 ч. л. кукурудзяного крохмалю

2 великі яйця

2 великі яєчні жовтки

1⁄2 скл. свіжого соку клементину

1 скл. свіжого лимонного соку

6 скл. вершкового масла, нарізаного кубиками

«Павлова»

6 великих яєчних білків кімнатної температури

щіпка солі

1⁄3 скл. холодної води

3⁄4 скл. + 2 скл. цукру

1⁄2 ч. л. білого оцту

1⁄2 ч. л. води квіток апельсина

2 скл. кукурудзяного крохмалю

Для подавання

2 скл. збитих жирних вершків

листя м'яти

6-8 очищених від шкірки клементинів (можна нарізати скибочками або залишити цілими)

цукрова пудра для присипки

Спосіб приготування

Клементиновий курд

Покладіть цукор і кукурудзяний крохмаль у велику каструлю і збийте. Додайте до цукру 2 яйця і 2 яєчні жовтки і добре збийте. Додайте в суміш соки клементину та лимона і добре перемішайте.

Додайте в суміш нарізане кубиками вершкове масло|мастило| і поставте на середній вогонь. Постійно збивайте, поки олія не розтане, а суміш не загусне і не закипить, близько 10 хв.

Зніміть з вогню і покладіть в миску середнього розміру. Вчавіть поліетиленову плівку у верхню частину курда, щоб запобігти утворенню кірки. Охолодіть щонайменше 2-3 год.

«Павлова»

Розігрійте духовку до 190°C. Вистеліть деко пергаментним папером. Намалюйте на пергаментному папері коло діаметром 20 см і відкладіть деко убік.

Покладіть яєчні білки та сіль у велику миску. Збивайте на середній швидкості міксером до утворення піків середньої твердості.

Зменшіть швидкість міксера та повільно додайте воду. Повільно всипайте цукор, збиваючи. Після того, як весь цукор змішаний, збільште швидкість до високої і продовжуйте збивати, доки не сформуються дуже жорсткі піки. Додайте до яєчних білків оцет і воду із квіток апельсина. Додайте кукурудзяний крохмаль у дрібне сито і пропустіть яєчні білки (це позбавить грудок). Змішайте все разом.

Викладіть меренгу ложкою у центр пергаментного кола. Насипте, а потім розгладьте безе так, щоб воно сягало кінця кола і утворювало гладкий високий горбок. Проведіть лопаткою для глазурі з боків, щоб створити вертикальні лінії навколо. Згладьте верх, потім зробіть невеликий колодязь (приблизно 2,5 см завглибшки та 12,5 см у діаметрі).

Випікайте в розігрітій духовці 35 хв. Потім зменшіть вогонь до 170°C і запікайте ще 50 хв. Після закінчення цього часу вимкніть духовку, але не відчиняйте дверцята. Залишіть «Павлову» в духовці на півтори години, щоб вона охолола. Дістаньте з духовки та повністю остудіть перед заповненням.

Оформлення

Викладіть «Павлову» на блюдо для сервування.

Збийте жирні вершки до твердих піків. Викладіть ложкою на "Павлову" і розподіліть до країв.

Вилийте сирну масу клементину поверх збитих вершків. Нічого страшного, якщо трохи втікає з боків.

Викладіть вгору цілі або нарізані клементини. Оберніть листя м'яти навколо клементинів. Присипте цукровою пудрою.

Тримайте охолодженим, доки не будете готові до подавання.

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