Торт "Пісний Іван"

Реклама

Пісна кухня сьогодні — вже не про обмеження, а про нові можливості. Вона відкриває інший підхід до інгредієнтів, текстур і смаків. І якщо раніше десерти без яєць чи масла викликали сумніви, то зараз вони впевнено конкурують із класичними рецептами.

Фудблогерка Emiliya Yevtushenko розповіло про простий та водночас цікавий рецепт торта “Пісний Іван”, який поєднує насичений шоколадний бісквіт і ніжний крем на основі соку та манки.

Інгредієнти

Шоколадний бісквіт

борошно 220 г

какао 35 г

розпушувач 10 г

цукор 180 г

ванільний цукор 10 г

вода 240 мл

олія 75 мл

сіль дрібка

Крем

сік з м'якушем 500 мл

манна крупа 50 г

цукор

Приготування

Шоколадний бісквіт

Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти, а саме борошно, просіяне какао та розпушувач. Додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і добре перемішуємо. Після цього вливаємо воду кімнатної температури та олію. Тісто виходить однорідним, гладким і досить рідким, так і має бути. Випікаємо за 170°C приблизно 45–50 хв. У результаті отримуємо вологий, ароматний бісквіт із насиченим шоколадним смаком.

Крем

До соку кімнатної температури додаємо манку, ретельно перемішуємо та ставимо на вогонь. Варимо до загустіння, як класичну манну кашу, але з фруктовим акцентом. Після цього накриваємо крем плівкою, повністю охолоджуємо та збиваємо міксером. У результаті отримуємо ніжний, повітряний крем із легкою фруктовою кислинкою, ідеальний контраст до шоколадного бісквіта.

Збірка

Розрізаємо бісквіт на коржі. Перемащуємо кремом і збираємо торт. Фінальний штрих: крихта з залишків бісквіта, якою прикрашаємо десерт. Після цього торт потрібно поставити у холодильник, щоб він добре просочився та набув правильної текстури.

У світі, де гастрономія постійно змінюється, такі рецепти стають справжнім відкриттям. “Пісний Іван” — десерт, який поєднує простоту, доступність і несподівано глибокий смак.