Тортилья: рецепт справжнього іспанського омлету

Омлет — страва, яка дозволяє кухареві проявити максимум креативності, щоб досягти унікального та неповторного смаку.

Спробуйте приготувати іспанський омлет із картоплею та солодким перцем, ця страва зробить ваш сніданок по-справжньому святковим.

Складові:

картопля — 4 шт середнього розміру

оливкова олія — 4 столові ложки

цибуля-шалот — 2 штуки

болгарський перець — один великий або 4 міні

яйця – 6 штук

морська сіль та перець за смаком

петрушка, кенза чи улюблена зелень для прикраси

Приготування:

Духовку необхідно розігріти приблизно до 180 градусів.

Очищену картоплю наріжте тонкими скибочками, бажано за допомогою слайсера, до середньої товщини.

Застеліть деко пергаментним папером і збризніть згори невеликою кількістю оливкової олії (приблизно 1 ст. л.). Викладіть картоплю якомога ближче шматочок до шматочка і оливковою олією. Посипте морською сіллю і запікайте в духовці на середній полиці 15-20 хвилин до готовності.

Тим часом наріжте цибулю і перець невеликими кільцями однакового розміру.

Почистіть перець і поріже його тонкими скибочками.

Сковорідку поставте на середній вогонь і налийте в неї оливкову олію.

Додайте нарізану цибулю та перець, приправте сіллю та перцем за смаком і часто помішуйте дерев'яною ложкою, щоб овочі стали м'якими та ніжними.

Коли картопля буде готова, додайте її до овочів на сковорідку і трохи просушіть все разом.

Збийте 6 яєць у мисці. Додайте сіль та перець за смаком.

Зменште вогонь до мінімуму і вилийте яйця на овочі, лопаткою трохи посуньте овочі, щоб яєчна суміш потрапила в кути та щілини.

Поставте сковороду в духовку за тієї ж температури на верхню решітку і залиште на 8-10 хвилин.

Візьміть велику тарілку, щоб накрити верхню частину сковороди, та обережно за допомогою кухонних рукавиць переверніть сковороду на тарілку.



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