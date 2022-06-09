Тортилья: рецепт справжнього іспанського омлету

Омлет — страва, яка дозволяє кухареві проявити максимум креативності, щоб досягти унікального та неповторного смаку.
Спробуйте приготувати іспанський омлет із картоплею та солодким перцем, ця страва зробить ваш сніданок по-справжньому святковим.
Складові:
- картопля — 4 шт середнього розміру
- оливкова олія — 4 столові ложки
- цибуля-шалот — 2 штуки
- болгарський перець — один великий або 4 міні
- яйця – 6 штук
- морська сіль та перець за смаком
- петрушка, кенза чи улюблена зелень для прикраси
Приготування:
Духовку необхідно розігріти приблизно до 180 градусів.
Очищену картоплю наріжте тонкими скибочками, бажано за допомогою слайсера, до середньої товщини.
Застеліть деко пергаментним папером і збризніть згори невеликою кількістю оливкової олії (приблизно 1 ст. л.). Викладіть картоплю якомога ближче шматочок до шматочка і оливковою олією. Посипте морською сіллю і запікайте в духовці на середній полиці 15-20 хвилин до готовності.
Тим часом наріжте цибулю і перець невеликими кільцями однакового розміру.
Почистіть перець і поріже його тонкими скибочками.
Сковорідку поставте на середній вогонь і налийте в неї оливкову олію.
Додайте нарізану цибулю та перець, приправте сіллю та перцем за смаком і часто помішуйте дерев'яною ложкою, щоб овочі стали м'якими та ніжними.
Коли картопля буде готова, додайте її до овочів на сковорідку і трохи просушіть все разом.
Збийте 6 яєць у мисці. Додайте сіль та перець за смаком.
Зменште вогонь до мінімуму і вилийте яйця на овочі, лопаткою трохи посуньте овочі, щоб яєчна суміш потрапила в кути та щілини.
Поставте сковороду в духовку за тієї ж температури на верхню решітку і залиште на 8-10 хвилин.
Візьміть велику тарілку, щоб накрити верхню частину сковороди, та обережно за допомогою кухонних рукавиць переверніть сковороду на тарілку.
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