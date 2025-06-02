Тост із анчоусами та тунцем: рецепт вишуканої середземноморської закуски / © Credits

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В основі цієї закуски — хрусткий хліб, вершкове намащення з тунцем і анчоусами, а зверху — делікатесний штрих: філе анчоуса. Такий тост — ідеальний варіант для аперитиву з бокалом білого вина чи як доповнення до романтичної вечері. А про рецепт його приготування розповіли на сторінці Poesía de fogón.

Інгредієнти

Основне

Хліб (бажано багет або чіабату) 8 скибочок

Анчоуси для подачі 8 шт.

Для начинки

Тунець в олії чи власному соку (без рідини) 140 г

Анчоуси (дрібно нарізані) 3 шт.

Оливки без кісточок (чорні чи зелені) 15 шт.

Каперси 1 ч. л

Майонез (домашній чи якісний магазинний) 5 ст. л

Приготування

Наріжте багет скибочками товщиною близько 1–1,5 см. Злегка підсушіть на сухій сковороді чи у духовці (180°C, 5–7 хв) до золотистості. Можна натерти тости часником для додаткового аромату. Змішайте подрібнені тунець, анчоуси, оливки, каперси та майонез. У вас має вийти однорідна паста. За потреби додайте ще ложку майонезу для м’якшої консистенції. На кожен шматочок хрусткого хліба викладіть щедру порцію тунцевого намащення. Зверху покладіть по одному філе анчоуса. За бажанням прикрасьте скибкою оливки чи гілочкою петрушки.

Поради

Не переборщіть з анчоусами. Вони досить солоні, тому важливо зберігати баланс — трохи у начинці, трохи зверху.

Подача

Ідеальна пара — біле сухе вино, наприклад.

Як частина апетайзер-плато разом з сирами, прошуто та овочами-гриль.

Цей тост із анчоусами та тунцем — приклад того, як прості продукти можуть створити справжню гастрономічну насолоду. Всього кілька хвилин і у вас на столі елегантна закуска, яка навіює атмосферу моря, Італії та теплих вечорів на терасі.

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