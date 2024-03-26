Тост з авокадо та яйцем: корисний рецепт

Тост з авокадо та яйцем - це смачна та корисна страва, яка легко готується і відмінно підходить для сніданку.
Тост з авокадо та яйцем легко готується, ідеально підходить для сніданку, перекусу або обіду. Рецептом поділився лікар Тім Тіутан.
Авокадо містить здорові жири та антиоксиданти, які сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань та запалення. Яйця багаті білком та вітамінами, що підтримують м'язову та нервову системи. Цільнозерновий хліб додає в страву волокна та інші корисні речовини та забезпечує відчуття ситості та енергії протягом дня.
Інгредієнти
- Цільнозерновий хліб
- 1 шт
- Авокадо
- 1 шт
- Яйце
- 1 шт
- Оливкова олія
- 1 ст.л
- Лимонний сік
- 1 ст.л
- Сіль
- дрібка
- Перець
- дрібка
- Мікрозелень
- за смаком
Приготування
Розріжте авокадо навпіл уздовж. Видаліть кісточку. Використовуйте ложку, щоб зачерпнути м’якоть авокадо. Розімніть виделкою. Вичавіть лимонний сік і посоліть, поперчіть за смаком та перемішайте.
Підсмажте скибочку хліба за бажанням.
Розігрійте сковороду на середньому слабкому вогні, додайте масло. Обережно влийте яйце в сковороду, коли масло розігріється. Накрийте сковороду кришкою та готуйте приблизно 2-3 хвилини, поки білки не стануть непрозорими, а навколо жовтка не з’явиться біла плівка.
Розкладіть приблизно 1½ подрібненого авокадо на тост. За бажанням додайте лимон. Акуратно покладіть яйце на авокадо. Приправте сіллю та перцем та додайте мікрозелень за смаком.
Готово.
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