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Тост з авокадо та яйцем: корисний рецепт

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
81
Час на прочитання
2 хв
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Тост з авокадо та яйцем: корисний рецепт

Тост з авокадо та яйцем / Фото: Credits

Тост з авокадо та яйцем - це смачна та корисна страва, яка легко готується і відмінно підходить для сніданку.

Тост з авокадо та яйцем легко готується, ідеально підходить для сніданку, перекусу або обіду. Рецептом поділився лікар Тім Тіутан.

Авокадо містить здорові жири та антиоксиданти, які сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань та запалення. Яйця багаті білком та вітамінами, що підтримують м'язову та нервову системи. Цільнозерновий хліб додає в страву волокна та інші корисні речовини та забезпечує відчуття ситості та енергії протягом дня.

Інгредієнти

Цільнозерновий хліб
1 шт
Авокадо
1 шт
Яйце
1 шт
Оливкова олія
1 ст.л
Лимонний сік
1 ст.л
Сіль
дрібка
Перець
дрібка
Мікрозелень
за смаком

Приготування 

Розріжте авокадо навпіл уздовж. Видаліть кісточку. Використовуйте ложку, щоб зачерпнути м’якоть авокадо. Розімніть виделкою. Вичавіть лимонний сік і посоліть, поперчіть за смаком та перемішайте.

Підсмажте скибочку хліба за бажанням.

Розігрійте сковороду на середньому слабкому вогні, додайте масло. Обережно влийте яйце в сковороду, коли масло розігріється. Накрийте сковороду кришкою та готуйте приблизно 2-3 хвилини, поки білки не стануть непрозорими, а навколо жовтка не з’явиться біла плівка.

Розкладіть приблизно 1½ подрібненого авокадо на тост. За бажанням додайте лимон. Акуратно покладіть яйце на авокадо. Приправте сіллю та перцем та додайте мікрозелень за смаком.

Готово.

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