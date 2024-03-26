Тост з авокадо та яйцем: корисний рецепт

Тост з авокадо та яйцем - це смачна та корисна страва, яка легко готується і відмінно підходить для сніданку.

Тост з авокадо та яйцем легко готується, ідеально підходить для сніданку, перекусу або обіду. Рецептом поділився лікар Тім Тіутан.

Авокадо містить здорові жири та антиоксиданти, які сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань та запалення. Яйця багаті білком та вітамінами, що підтримують м'язову та нервову системи. Цільнозерновий хліб додає в страву волокна та інші корисні речовини та забезпечує відчуття ситості та енергії протягом дня.

Інгредієнти Цільнозерновий хліб 1 шт Авокадо 1 шт Яйце 1 шт Оливкова олія 1 ст.л Лимонний сік 1 ст.л Сіль дрібка Перець дрібка Мікрозелень за смаком

Приготування

Розріжте авокадо навпіл уздовж. Видаліть кісточку. Використовуйте ложку, щоб зачерпнути м’якоть авокадо. Розімніть виделкою. Вичавіть лимонний сік і посоліть, поперчіть за смаком та перемішайте.

Підсмажте скибочку хліба за бажанням.

Розігрійте сковороду на середньому слабкому вогні, додайте масло. Обережно влийте яйце в сковороду, коли масло розігріється. Накрийте сковороду кришкою та готуйте приблизно 2-3 хвилини, поки білки не стануть непрозорими, а навколо жовтка не з’явиться біла плівка.

Розкладіть приблизно 1½ подрібненого авокадо на тост. За бажанням додайте лимон. Акуратно покладіть яйце на авокадо. Приправте сіллю та перцем та додайте мікрозелень за смаком.

Готово.

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