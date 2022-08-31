Тост з креветками та часниковим соусом: швидкий рецепт від Кріссі Тейген

Американська телезірка, яка зараз перебуває в очікуванні своєї другої дитини, поділилася рецептом, якій зможе повторити кожен.

Кріссі Тейген пропонує подавати цю страву як закуску або швидкий і легкий перекус.

Складові:

4 скибочки хрумкого хліба

4 ст. л. оливкової олії

3 зубчики подрібненого часнику та 1 цілий зубчик, розрізаний навпіл

350 г свіжих очищених креветок

сіль

свіжомелений чорний перець

1 ст. л. тонко нарізаного свіжого червоного перцю халапеньо

¼ ст. сухого білого вина

2 ст. л. вершкового масла, нарізаного невеликими кубиками

сік та дрібно натерта цедра половини невеликого лимона (2 ст. л. соку та 1 ч. л. цедри)

петрушка

Приготування

Змастіть хліб 1 ст. л. оливкової олії. Нагрійте сковороду-гриль на середньому вогні. Смажте хліб змащеною олією стороною вниз, поки не з'являться сліди від ґрат, приблизно 6-8 хвилин. Перекладіть на тарілку, потім натріть нарізаним зубчиком часнику хліб.

Приправте креветки з усіх боків 1/2 ч. л. солі та перцю. Нагрійте 2 ст. л. оливкової олії у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Додайте креветки і готуйте, не рухаючи їх, доки вони не стануть непрозорими, по 1 хвилині з кожного боку. Перекладіть креветки на тарілку і зніміть сковороду з вогню, щоб вона остигнула протягом 2 хвилин.

Поверніть сковороду на середньослабкий вогонь, додайте до неї 1 ст. л. оливкової олії, потім додайте часник і перець халапеньо і готуйте, помішуючи, доки не з'явиться аромат, приблизно 1-2 хвилини. Додайте вино та ½ ч. л. ложки солі, збільшіть вогонь до середнього та готуйте, помішуючи, поки вино не увариться наполовину, 2 хвилини. Поступово вмішайте олію, поки соус злегка не загусне. Поверніть креветки в сковороду, потім додайте|добавляйте| лимонний сік і цедру і готуйте, струшуючи сковороду, поки|доки| креветки не стануть яскраво-рожевими, 1-2 хвилини. Приправити, якщо необхідно, сіллю та перцем.

Розкладіть кожну скибочку хліба на тарілці, за бажання розріжте навпіл для зручності подачі, потім викладіть на хліб трохи креветок і соусу. Прикрасьте петрушкою.

Читайте також: