- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
Тости з камамбером і хамоном: рецепт смачної закуски, яку можна приготувати за 10 хвилин
Хрусткий багет із фруктовим джемом, розплавленим сиром і тонкими скибками прошуто. Водночас солодкий, солоний, вершковий та хрусткий, цей тост називають однією з найестетичніших закусок сезону.
Сучасна гастрономія дедалі більше тяжіє до простоти, але саме «вишуканої», де кілька якісних інгредієнтів створюють ефект ресторанної страви без складної техніки.
Саме тому рецепти, на кшталт тостів із камамбером і хамоном зараз буквально захоплюють кулінарні соцмережі. На сторінці TableByMax показали версію, яка ідеально поєднує головні гастрономічні тенденції останніх сезонів, а саме, розплавлений сир, солодко-солоні поєднання, просту вишукану кухню та рецепти для аерофритюру.
Інгредієнти
багет
оливкова олія
інжировий або чорничний джем
сир Камамбер або Брі
Прошуто чи інший хамон
Приготування
Наріжте багет скибками та злегка полийте оливковою олією.
Змастіть кожен шматочок інжировим або чорничним джемом.
Викладіть зверху скибочки Камамбер або Брі.
Запікайте в аерофритюрі приблизно 8 хв за температури 200°C, доки сир не стане розплавленим і кремовим.
Після запікання додайте тонкі скибки прошуто чи іншого в’яленого хамону та одразу подавайте.
Хрусткий багет, солодкий джем, вершковий сир і солоний прошуто створюють той самий баланс смаків, через який хочеться готувати цю страву знову й знову.