ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Тости з карамелізованими яблуками та вершковим сиром: рецепт здорового сніданку

Незвичайний варіант бутерброду – хрумкі тости з вершковим сиром, які ідеально підійдуть для легкого сніданку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Тости з карамелізованими яблуками та вершковим сиром

Тости з карамелізованими яблуками та вершковим сиром / © Credits

Обсмажте скибочки яблука з цукром, корицею у вершковому маслі, викладіть на підсмажений тост і подайте з чашкою ароматної кави.

Інгредієнти

хліб тостовий (білий) цукор — 3 ст л; кориця - 1/3 ч.л.
4 шт.
сир вершковий
100 г
масло вершкове
50 г
яблуко
2 шт.
цукор
3 ст. л.
кориця
1/3 год. л.

  1. Яблука помийте, видаліть серцевину і наріжте півкільцями.

  2. У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило|, всипте цукор і смажте, перемішуючи, поки|доки| цукор не стане світло-золотистого кольору.

  3. Потім викладіть яблука, посипте корицею і смажте, перемішуючи, до карамельного кольору яблук близько п'яти хвилин.

  4. Зніміть із вогню.

  5. Тостовий хліб підрум'яньте в тостері.

  6. Змастіть вершковим сиром тости, викладіть наверх карамельні яблука і подайте до столу.

Поради:

  • Якщо тостеру немає, обсмажте тости на сухій сковороді до золотистого кольору.

  • За бажанням готовий тост можна полити медом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie