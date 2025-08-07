- Дата публікації
-
- Рецепти
- 68
- 1 хв
Тости з карамелізованими яблуками та вершковим сиром: рецепт здорового сніданку
Незвичайний варіант бутерброду – хрумкі тости з вершковим сиром, які ідеально підійдуть для легкого сніданку.
Обсмажте скибочки яблука з цукром, корицею у вершковому маслі, викладіть на підсмажений тост і подайте з чашкою ароматної кави.
Інгредієнти
- хліб тостовий (білий) цукор — 3 ст л; кориця - 1/3 ч.л.
- 4 шт.
- сир вершковий
- 100 г
- масло вершкове
- 50 г
- яблуко
- 2 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- кориця
- 1/3 год. л.
Яблука помийте, видаліть серцевину і наріжте півкільцями.
У сковороді розтопіть вершкове масло|мастило|, всипте цукор і смажте, перемішуючи, поки|доки| цукор не стане світло-золотистого кольору.
Потім викладіть яблука, посипте корицею і смажте, перемішуючи, до карамельного кольору яблук близько п'яти хвилин.
Зніміть із вогню.
Тостовий хліб підрум'яньте в тостері.
Змастіть вершковим сиром тости, викладіть наверх карамельні яблука і подайте до столу.
Поради:
Якщо тостеру немає, обсмажте тости на сухій сковороді до золотистого кольору.
За бажанням готовий тост можна полити медом.