- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Тости з сиром і полуницею: рецепт ідеального літнього сніданку
Приготуйте ідеальний легкий сніданок для всієї сім’ї, апетитні тости в поєднанні з ніжним сиром і соковитою, ароматною полуницею потішать і дітей, і дорослих.
Інгредієнти
- хліб тостовий
- 4 скибочки
- сир 5%
- 200 г
- полуниця свіжа
- 150 г
- мед
- 1 ст. л.
- листочки м'яти
-
Хліб використовуйте будь-який: тости, цільнозерновий або багет. Подавайте одразу, поки тости ще хрусткі, цей десерт чудово підійде з чашкою чаю або кави.
У полуниці видаліть плодоніжки, добре промийте, викладіть на паперову серветку, обсушіть і наріжте тонкими пластинами або слайсами.
Тости підсушіть у тостері або на сухій сковороді з двох боків до легкої, хрусткої скоринки, остудіть.
У мисці з’єднайте сир із медом і перемішайте до ніжної, однорідної консистенції.
На кожен тост нанесіть щедрий шар сирної маси і рівномірно розподіліть її по всій поверхні, зверху викладіть полуницю і прикрасьте листочками свіжої м’яти.
Поради:
Сир використовуйте будь-який, але м’який.
Якщо сир зернистий, пробийте його блендером до кремового стану.