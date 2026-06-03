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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Тости з сиром і полуницею: рецепт ідеального літнього сніданку

Приготуйте ідеальний легкий сніданок для всієї сім’ї, апетитні тости в поєднанні з ніжним сиром і соковитою, ароматною полуницею потішать і дітей, і дорослих.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Коментарі
Тости з сиром і полуницею

Тости з сиром і полуницею / © Credits

Інгредієнти

хліб тостовий
4 скибочки
сир 5%
200 г
полуниця свіжа
150 г
мед
1 ст. л.
листочки м'яти

Хліб використовуйте будь-який: тости, цільнозерновий або багет. Подавайте одразу, поки тости ще хрусткі, цей десерт чудово підійде з чашкою чаю або кави.

  1. У полуниці видаліть плодоніжки, добре промийте, викладіть на паперову серветку, обсушіть і наріжте тонкими пластинами або слайсами.

  2. Тости підсушіть у тостері або на сухій сковороді з двох боків до легкої, хрусткої скоринки, остудіть.

  3. У мисці з’єднайте сир із медом і перемішайте до ніжної, однорідної консистенції.

  4. На кожен тост нанесіть щедрий шар сирної маси і рівномірно розподіліть її по всій поверхні, зверху викладіть полуницю і прикрасьте листочками свіжої м’яти.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який, але м’який.

  • Якщо сир зернистий, пробийте його блендером до кремового стану.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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