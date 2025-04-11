Традиційна паска: рецепт пухкої випічки

Пухка, ароматна, золотиста — вона символізує не лише свято, а й тепло родинного кола, домашнього затишку, збереження традицій. На сторінці annasimiachko поділилися рецептом справжньої великодньої паски, яка вийде пухкою, ніжною та напрочуд смачною. В основі — класичне тісто на молоці з великою кількістю жовтків, цедрою, родзинками та цукатами, які дарують десерту неповторний смак.

У велику миску влийте тепле (не гаряче!) молоко — ідеальна температура близько 37–40°C. Розчиніть у ньому дріжджі, додайте 1 ст. л цукру та кілька ложок борошна — має вийти консистенція густої сметани.

Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 15–20 хв. Опара повинна «ожити» — збільшитись в об’ємі та утворити піну.

До опари додайте решту цукру, сіль, два цілі яйця, ванільний цукор та половину борошна.

Починайте замішувати — ложкою чи міксером із насадками для тіста.

Потім додайте жовтки та апельсинову цедру. Вмішайте решту борошна порціями, замішайте м’яке, еластичне тісто. Воно має бути трішки липким, але не рідким.

Додайте м’яке вершкове масло, розділіть його на кілька частин і продовжуйте місити 10–15 хв. Тісто стане блискучим і буде легко відставати від рук і стінок миски.

Родзинки попередньо залийте окропом на 10 хв, потім обсушіть. Цукати також можна нарізати дрібніше. Обваляйте все у невеликій кількості борошна, щоб начинка не опускалась на дно тіста та обережно вмішайте у тісто.

Готове тісто накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 1–1,5 години — воно має збільшитися щонайменше вдвічі.

Далі злегка змастіть руки вершковим маслом, обімніть тісто та сформуйте паски.

Викладіть їх у форми, заповніть лише третину об’єму.

Залиште вистоювати ще на 30–60 хв, поки до краю форми не залишиться близько 2–3 см.

Перед випіканням змастіть верх пасок збитим жовтком для красивої золотистої скоринки.

Розігрійте духовку до 170°C. Випікайте паски 40–50 хв, орієнтуйтеся на розмір форми. Якщо верх починає підгоряти — накрийте фольгою.

Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.