Травʼяні маршмелоу: рецепт корисних смаколиків

Такі ласощі легко готувати та вони можуть стати не лише справжнім задоволення для всієї родини, але й справжнім природним помічником для здоров’я.

На сторінці jkb.journal поділилися дивовижним рецептом, як приготувати трав’яні маршмелоу — не лише смачний, а й корисний десерт. Чи знаєте ви, що зефір спочатку виготовляли саме з кореня алтея, ця заспокійлива трава століттями використовувалася для лікування болю у горлі та зняття запалень. Тож маршмелоу колись не просто тішили солодким смаком, а були справжніми ліками.

Сьогодні ми маємо шанс відродити стародавній засіб, додавши до нього сучасний цілющий відтінок. Наприклад, ромашкові маршмелоу для релаксації перед сном, маршмелоу з бузиною для підтримки імунітету чи м’ятні — для поліпшення травлення.

Желатин — головний інгредієнт

Ключовий інгредієнт маршмелоу — желатин. І це не просто загущувач, а справжній суперфуд для вашого організму.

Він є джерелом амінокислот, таких як гліцин і пролін, які необхідні для відновлення та підтримки здорової шкіри, волосся та нігтів. Коли ви споживаєте желатин, ви забезпечуєте своєму тілу будівельні блоки, необхідні для регенерації сполучної тканини, підвищення еластичності шкіри та створення природного сяйва.

Зволоження: желатин сприяє збереженню вологи у шкірі, а це допомагає зменшити дрібні зморшки.

Підтримка еластичності: регулярне споживання желатину допомагає шкірі бути пружнішою та еластичною.

Здоров’я кишківника напряму впливає на зовнішній вигляд шкіри. Желатин сприяє загоєнню слизової оболонки кишківника, а це може допомогти у боротьбі з висипаннями, запаленнями та іншими проблемами. Адже здоровий кишківник — чиста та осяяна шкіра.

Інгредієнти Желатин 3 ст. л Вода ½ чашки Трав’яний відвар (ромашка, бузина, м’ята — на вибір) 1 чашка Мед або кленового сиропу ½ чашки Сіль Натуральний харчовий барвник

Приготування

Замочіть желатин у воді та залиште на 5–10 хвилин для набухання. У невеликій каструлі нагрійте трав’яний відвар, мед і трохи солі, доведіть до кипіння. Потім обережно зніміть з вогню. Додайте гарячий сироп до желатину та збивайте міксером на високій швидкості, доки маса не стане легкою, пухнастою та білою, це займе приблизно 10 хв. Перелийте масу у форму, застелену пергаментом, розрівняйте та залиште на 4–6 годин для застигання. Наріжте маршмелоу на кубики та за бажанням обваляйте у крохмалі чи какао-порошку.

Поради:

Використовуйте натуральні підсолоджувачі: мед, сироп агави чи кленовий сироп.

Додавайте спеції: кориця, імбир або ваніль зроблять смак багатшим.

Експериментуйте з травами: поєднуйте різні відвари для створення унікальних смаків.

Домашні трав’яні маршмелоу — це не просто смачний десерт, а й чудовий спосіб підтримати своє здоров’я. Це як живлення зсередини, яке робить вас красивішими зовні.

Ми також писали, як приготувати шоколадно-банановий десерт без борошна.

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