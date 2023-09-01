Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно відмовитись від алкогольних напоїв

День, коли зірки радять забути про повсякденні справи, а також категорично забороняється сумувати та нудьгувати, зате можна радіти та веселитися, не втрачаючи водночас контролю над собою та своєю поведінкою. Найгіршу послугу в цей час можуть зробити спиртні напої – під їхнім впливом можна наробити справ, про які згодом доведеться пошкодувати.
Сьогодні, 1 вересня, вживати алкоголь не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно категорично відмовитися від них.
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнята вміють обережно поводитися з алкогольними напоями, тому рідко потрапляють у незручні ситуації. Але сьогодні може статися незвичне: організм гостро відреагує навіть не незначні дози спиртного, внаслідок чого представники знака втратять контроль за своєю поведінкою і, як наслідок, над ситуацією.
Діва (22.08 – 23.09)
Діви – великі любителі "прийняти на груди", і в цьому сенсі можуть дати фору решті всіх представників зодіаку. Як правило, після певної дози алкогольних напоїв їх починає тягнути на подвиги – вони зможуть зробити або сказати те, про що згодом шкодують. Нинішній день не стане винятком із правила, тож сьогодні їм краще не пити.
Риби (19.02 – 20.03)
Риби під впливом алкоголю зазвичай впадають у депресію: вони починають шукати приводи для співчуття самим собі, і обов'язково їх знаходять. Результатом стають п'яні сльози, "завдяки" яким представники знака мають не найкращий вигляд в очах оточення – сьогодні цей ефект збільшиться в рази.
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