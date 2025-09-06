- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Трояндочки з листкового тіста з яблуками: рецепт ефектної випічки
Трояндочки з листкового тіста стануть прикрасою будь-якого святкового столу, бо мають незвичну гарну форму, а на смак виходять хрусткі зовні та соковиті всередині, з ароматом кориці.
Для приготування знадобляться червоні яблука, листкове тісто, цукор, кориця і сік лимона.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 500 г
- яблука червоні
- 2-3 шт.
- вершкове масло
- 50 г
- цукор
- 1 ст. л.
- кориця мелена
- 1 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- борошно пшеничне
-
- цукрова пудра
-
Листкове тісто заздалегідь розморозьте.
У яблук виріжте серцевину, розріжте навпіл і наріжте на тонкі пластини. Викладіть їх у сотейник, влийте лимонний сік, залийте окропом, накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, потім викладіть у друшляк, щоб стекла зайва рідина.
У мисці змішайте цукор із корицею.
Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі або на водяній бані.
На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть листкове тісто. Розкачайте його в тонкий прямокутний пласт, наріжте на смужки завширшки 5 сантиметрів. Кожну смужку змастіть розтопленим вершковим маслом, викладіть пластинки яблук злегка внапуск одна на одну та шкіркою догори. Яблука змастіть вершковим маслом та посипте цукром із корицею. Обережно згорніть рулетики з тіста і яблук і сформуйте трояндочку. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30 хвилин. Готовий десерт посипте цукровою пудрою.
Поради:
Трояндочки з тіста і яблук можна випікати у формочках для мафінів, так вони більше збережуть свою форму.