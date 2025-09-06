ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Трояндочки з листкового тіста з яблуками: рецепт ефектної випічки

Трояндочки з листкового тіста стануть прикрасою будь-якого святкового столу, бо мають незвичну гарну форму, а на смак виходять хрусткі зовні та соковиті всередині, з ароматом кориці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
198 ккал
Трояндочки з листкового тіста з яблуками

Трояндочки з листкового тіста з яблуками / © Credits

Для приготування знадобляться червоні яблука, листкове тісто, цукор, кориця і сік лимона.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
500 г
яблука червоні
2-3 шт.
вершкове масло
50 г
цукор
1 ст. л.
кориця мелена
1 ст. л.
лимонний сік
1 ст. л.
борошно пшеничне
цукрова пудра

Листкове тісто заздалегідь розморозьте.

У яблук виріжте серцевину, розріжте навпіл і наріжте на тонкі пластини. Викладіть їх у сотейник, влийте лимонний сік, залийте окропом, накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, потім викладіть у друшляк, щоб стекла зайва рідина.

У мисці змішайте цукор із корицею.

Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі або на водяній бані.

На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть листкове тісто. Розкачайте його в тонкий прямокутний пласт, наріжте на смужки завширшки 5 сантиметрів. Кожну смужку змастіть розтопленим вершковим маслом, викладіть пластинки яблук злегка внапуск одна на одну та шкіркою догори. Яблука змастіть вершковим маслом та посипте цукром із корицею. Обережно згорніть рулетики з тіста і яблук і сформуйте трояндочку. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30 хвилин. Готовий десерт посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Трояндочки з тіста і яблук можна випікати у формочках для мафінів, так вони більше збережуть свою форму.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie