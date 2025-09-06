Трояндочки з листкового тіста з яблуками: рецепт ефектної випічки

Трояндочки з листкового тіста з яблуками / © Credits

Для приготування знадобляться червоні яблука, листкове тісто, цукор, кориця і сік лимона.

Інгредієнти тісто листкове бездріжджове 500 г яблука червоні 2-3 шт. вершкове масло 50 г цукор 1 ст. л. кориця мелена 1 ст. л. лимонний сік 1 ст. л. борошно пшеничне цукрова пудра

Листкове тісто заздалегідь розморозьте.

У яблук виріжте серцевину, розріжте навпіл і наріжте на тонкі пластини. Викладіть їх у сотейник, влийте лимонний сік, залийте окропом, накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, потім викладіть у друшляк, щоб стекла зайва рідина.

У мисці змішайте цукор із корицею.

Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі або на водяній бані.

На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть листкове тісто. Розкачайте його в тонкий прямокутний пласт, наріжте на смужки завширшки 5 сантиметрів. Кожну смужку змастіть розтопленим вершковим маслом, викладіть пластинки яблук злегка внапуск одна на одну та шкіркою догори. Яблука змастіть вершковим маслом та посипте цукром із корицею. Обережно згорніть рулетики з тіста і яблук і сформуйте трояндочку. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30 хвилин. Готовий десерт посипте цукровою пудрою.

Поради:

Трояндочки з тіста і яблук можна випікати у формочках для мафінів, так вони більше збережуть свою форму.