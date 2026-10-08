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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3471
Час на прочитання
2 хв

Трубочки з яблуками та мигдалем: рецепт ароматної випічки

Ніжне пісочне тісто, ароматна яблучна начинка, кориця та хрусткий мигдаль — це домашнє печиво має вигляд десерту з затишної кондитерської, але готується доволі просто.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Трубочки з яблуками та мигдалем instagram.com/bronzmutfak

Трубочки з яблуками та мигдалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Фудблогерка Merve Kandemir розповіла про рецепт яблучного печива, перед яким складно встояти. Крім того, з цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 30–40 штук і частину готового тіста чи печива можна заморозити, якщо хочеться залишити щось смачне на потім.

Інгредієнти

Для тіста

  • вершкове масло кімнатної температури — 300 г

  • розпушувач — ½ ч. л (2 г)

  • яйця — 1 шт.

  • жовток — 1 шт.

  • цукрова пудра — 150 г

  • ванілін — 1 пакетик (5 г)

  • борошно — 4–4,5 склянки

Для начинки

  • яблука — 1 кг

  • лимонний сік — 3–4 краплі

  • цукор — 90 г

  • кориця — ½ ч. л

  • родзинки чи сушена смородина — 1 ст. л

Прикрашання

  • яєчний білок

  • мигдальні пластівці

Трубочки з яблуками та мигдалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Трубочки з яблуками та мигдалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Приготування

  1. Яблука очистьте, натріть на тертці та тушкуйте разом із цукром і лимонним соком, доки зайва рідина не випарується.

  2. Зніміть із вогню, охолодіть, додайте корицю, родзинки та перемішайте.

  3. Для тіста змішайте м’яке масло з яйцями, потім додайте цукрову пудру, ванілін, розпушувач і поступово вводьте борошно.

  4. Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук.

  5. Борошно важливо додавати поступово, адже його кількість може трохи відрізнятися.

  6. Сформуйте кульки приблизно з волоський горіх.

  7. Покладіть кожну між двома листами пергаменту та притисніть важким предметом, щоб тісто стало пласким.

  8. У центр викладіть яблучну начинку та за допомогою пергаменту загорніть печиво рулетиком.

  9. Змастіть верх збитим білком, посипте злегка подрібненими мигдальними пластівцями та викладіть на деко.

  10. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці до золотистої скоринки.

Золотисте, ароматне та ніжне всередині — це той випадок, коли прості домашні інгредієнти перетворюються на десерт, який хочеться подавати до кави, чаю чи просто їсти ще теплим.

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