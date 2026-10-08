Трубочки з яблуками та мигдалем: рецепт ароматної випічки

Трубочки з яблуками та мигдалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

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Фудблогерка Merve Kandemir розповіла про рецепт яблучного печива, перед яким складно встояти. Крім того, з цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 30–40 штук і частину готового тіста чи печива можна заморозити, якщо хочеться залишити щось смачне на потім.

Інгредієнти

Для тіста

вершкове масло кімнатної температури — 300 г

розпушувач — ½ ч. л (2 г)

яйця — 1 шт.

жовток — 1 шт.

цукрова пудра — 150 г

ванілін — 1 пакетик (5 г)

борошно — 4–4,5 склянки

Для начинки

яблука — 1 кг

лимонний сік — 3–4 краплі

цукор — 90 г

кориця — ½ ч. л

родзинки чи сушена смородина — 1 ст. л

Прикрашання

яєчний білок

мигдальні пластівці

Трубочки з яблуками та мигдалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Приготування

Яблука очистьте, натріть на тертці та тушкуйте разом із цукром і лимонним соком, доки зайва рідина не випарується. Зніміть із вогню, охолодіть, додайте корицю, родзинки та перемішайте. Для тіста змішайте м’яке масло з яйцями, потім додайте цукрову пудру, ванілін, розпушувач і поступово вводьте борошно. Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Борошно важливо додавати поступово, адже його кількість може трохи відрізнятися. Сформуйте кульки приблизно з волоський горіх. Покладіть кожну між двома листами пергаменту та притисніть важким предметом, щоб тісто стало пласким. У центр викладіть яблучну начинку та за допомогою пергаменту загорніть печиво рулетиком. Змастіть верх збитим білком, посипте злегка подрібненими мигдальними пластівцями та викладіть на деко. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці до золотистої скоринки.

Золотисте, ароматне та ніжне всередині — це той випадок, коли прості домашні інгредієнти перетворюються на десерт, який хочеться подавати до кави, чаю чи просто їсти ще теплим.

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