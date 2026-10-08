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Трубочки з яблуками та мигдалем: рецепт ароматної випічки
Ніжне пісочне тісто, ароматна яблучна начинка, кориця та хрусткий мигдаль — це домашнє печиво має вигляд десерту з затишної кондитерської, але готується доволі просто.
Фудблогерка Merve Kandemir розповіла про рецепт яблучного печива, перед яким складно встояти. Крім того, з цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 30–40 штук і частину готового тіста чи печива можна заморозити, якщо хочеться залишити щось смачне на потім.
Інгредієнти
Для тіста
вершкове масло кімнатної температури — 300 г
розпушувач — ½ ч. л (2 г)
яйця — 1 шт.
жовток — 1 шт.
цукрова пудра — 150 г
ванілін — 1 пакетик (5 г)
борошно — 4–4,5 склянки
Для начинки
яблука — 1 кг
лимонний сік — 3–4 краплі
цукор — 90 г
кориця — ½ ч. л
родзинки чи сушена смородина — 1 ст. л
Прикрашання
яєчний білок
мигдальні пластівці
Приготування
Яблука очистьте, натріть на тертці та тушкуйте разом із цукром і лимонним соком, доки зайва рідина не випарується.
Зніміть із вогню, охолодіть, додайте корицю, родзинки та перемішайте.
Для тіста змішайте м’яке масло з яйцями, потім додайте цукрову пудру, ванілін, розпушувач і поступово вводьте борошно.
Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук.
Борошно важливо додавати поступово, адже його кількість може трохи відрізнятися.
Сформуйте кульки приблизно з волоський горіх.
Покладіть кожну між двома листами пергаменту та притисніть важким предметом, щоб тісто стало пласким.
У центр викладіть яблучну начинку та за допомогою пергаменту загорніть печиво рулетиком.
Змастіть верх збитим білком, посипте злегка подрібненими мигдальними пластівцями та викладіть на деко.
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці до золотистої скоринки.
Золотисте, ароматне та ніжне всередині — це той випадок, коли прості домашні інгредієнти перетворюються на десерт, який хочеться подавати до кави, чаю чи просто їсти ще теплим.