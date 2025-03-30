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Трубочки з лаваша з картоплею і сиром: рецепт простої закуски
Такі трубочки нагадують пиріжки з листкового тіста і сподобаються як дорослим, так і дітям. Подайте їх одразу після приготування, щоб скоринка залишилася хрумкою.
Для начинки використовуйте вчорашнє пюре або спеціально відварену картоплю.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 200 г
- картопля
- 5 шт.
- сир твердий
- 130 г
- часник
- 2 зубки
- яйце куряче
- 1 шт.
- кріп
- пучок
- перець чорний мелений
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- сіль
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- кунжут
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Картоплю помийте, очистьте і наріжте шматочками. Викладіть до каструлі, залийте водою і варіть 20 хвилин від моменту закипання. Злийте воду і розімніть картоплю в пюре.
Сир натріть на велику тертку.
Кріп промийте та обсушіть паперовим рушником.
Часник очистьте і видавіть через прес.
До миски викладіть картоплю, сир, часник і кріп, поперчіть, посоліть та перемішайте.
Лаваш розріжте на прямокутники. На край кожного викладіть картопляну начинку і згорніть трубочкою.
Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотавої скоринки.
Поради:
Картопляні трубочки можна просто обсмажити на олії на сковороді.
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