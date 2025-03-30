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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Трубочки з лаваша з картоплею і сиром: рецепт простої закуски

Такі трубочки нагадують пиріжки з листкового тіста і сподобаються як дорослим, так і дітям. Подайте їх одразу після приготування, щоб скоринка залишилася хрумкою.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
205 ккал
Трубочки з лаваша з картоплею та сиром

Трубочки з лаваша з картоплею і сиром / © Credits

Для начинки використовуйте вчорашнє пюре або спеціально відварену картоплю.

Інгредієнти

лаваш тонкий
200 г
картопля
5 шт.
сир твердий
130 г
часник
2 зубки
яйце куряче
1 шт.
кріп
пучок
перець чорний мелений
сіль
кунжут

  1. Картоплю помийте, очистьте і наріжте шматочками. Викладіть до каструлі, залийте водою і варіть 20 хвилин від моменту закипання. Злийте воду і розімніть картоплю в пюре.

  2. Сир натріть на велику тертку.

  3. Кріп промийте та обсушіть паперовим рушником.

  4. Часник очистьте і видавіть через прес.

  5. До миски викладіть картоплю, сир, часник і кріп, поперчіть, посоліть та перемішайте.

  6. Лаваш розріжте на прямокутники. На край кожного викладіть картопляну начинку і згорніть трубочкою.

  7. Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотавої скоринки.

Поради:

Картопляні трубочки можна просто обсмажити на олії на сковороді.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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