-
- Рецепти
- 109
- 1 хв
Цвітна маринована капуста: рецепт оригінальної закуски
Приготуйте хрумку, корисну закуску, яка готується дуже просто, і вже через 12 годин її можна подавати до столу.
Маринована капуста підійде до будь-якої основної страви чи гарніру.
Інгредієнти
капуста цвітна — 700 г
морква — 1 шт.
перець солодкий — 2 шт.
часник — 6 зубків
Маринад
вода — 1 л
олія — 100 мл
оцет 9% — 100 мл
цукор — 150 г
сіль — 2 ст. л.
суміш перців горошком — 10 шт.
банка — 1 л
Приготування
Цвітну капусту помийте, розберіть на невеликі суцвіття. Воду доведіть до кипіння, залийте капусту окропом і залиште на три хвилини, потім відкиньте на друшляк.
Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.
Солодкий перець очистьте від насіння і наріжте соломкою.
Часник очистьте і розріжте на 2–3 частини.
На дно банки викладіть шарами моркву, часник, цвітну капусту, солодкий перець, потім знову моркву, капусту й часник.
Для маринаду воду доведіть до кипіння, додайте цукор, олію, сіль, суміш перців, ще раз доведіть до кипіння, зніміть з вогню, влийте оцет і залийте капусту. Накрийте кришкою та залиште до повного охолодження за кімнатної температури, а потім покладіть до холодильника на 12 годин.
Порада:
За бажанням можна додати лавровий лист.