Рецепти
109
1 хв

Цвітна маринована капуста: рецепт оригінальної закуски

Приготуйте хрумку, корисну закуску, яка готується дуже просто, і вже через 12 годин її можна подавати до столу.

Катерина Труш
Цвітна капуста маринована

Цвітна маринована капуста / © Credits

Маринована капуста підійде до будь-якої основної страви чи гарніру.

Інгредієнти

  • капуста цвітна — 700 г

  • морква — 1 шт.

  • перець солодкий — 2 шт.

  • часник — 6 зубків

Маринад

  • вода — 1 л

  • олія — 100 мл

  • оцет 9% — 100 мл

  • цукор — 150 г

  • сіль — 2 ст. л.

  • суміш перців горошком — 10 шт.

  • банка — 1 л

Приготування

  1. Цвітну капусту помийте, розберіть на невеликі суцвіття. Воду доведіть до кипіння, залийте капусту окропом і залиште на три хвилини, потім відкиньте на друшляк.

  2. Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.

  3. Солодкий перець очистьте від насіння і наріжте соломкою.

  4. Часник очистьте і розріжте на 2–3 частини.

  5. На дно банки викладіть шарами моркву, часник, цвітну капусту, солодкий перець, потім знову моркву, капусту й часник.

  6. Для маринаду воду доведіть до кипіння, додайте цукор, олію, сіль, суміш перців, ще раз доведіть до кипіння, зніміть з вогню, влийте оцет і залийте капусту. Накрийте кришкою та залиште до повного охолодження за кімнатної температури, а потім покладіть до холодильника на 12 годин.

Порада:

За бажанням можна додати лавровий лист.

