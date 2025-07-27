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Цвітна капуста в клярі на сковороді: простий рецепт
Цвітна капуста — це не тільки корисний, а й смачний овоч.
Капусту розберіть на суцвіття, відваріть, потім обсмажте, попередньо вмочивши її в кляр. Подайте як закуску або як гарнір, вона чудово поєднується з м’ясом, соусом або кетчупом.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 700 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 3 ст. л.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- часник гранульований
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- сіль; олія
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Цвітну капусту промийте в холодній воді, розберіть на суцвіття середніх розмірів.
Викладіть у киплячу, підсолену воду, варіть п’ять хвилин, потім відкиньте на друшляк і дайте трохи охолонути.
Для кляру: збийте яйця з молоком, додайте борошно, часник, перець чорний мелений, сіль і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
Кожне суцвіття цвітної капусти вмочіть у кляр і обсмажте на сковорідці в киплячій олії з усіх боків до золотистої скоринки.
Поради:
Готовність цвітної капусти перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.
Спеції використовуйте на свій смак.