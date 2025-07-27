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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Цвітна капуста в клярі на сковороді: простий рецепт

Цвітна капуста — це не тільки корисний, а й смачний овоч.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
78 ккал
Цвітна капуста в клярі на сковороді

Цвітна капуста в клярі на сковороді / © Credits

Капусту розберіть на суцвіття, відваріть, потім обсмажте, попередньо вмочивши її в кляр. Подайте як закуску або як гарнір, вона чудово поєднується з м’ясом, соусом або кетчупом.

Інгредієнти

цвітна капуста
700 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
3 ст. л.
борошно пшеничне
3 ст. л.
часник гранульований
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
сіль; олія

  1. Цвітну капусту промийте в холодній воді, розберіть на суцвіття середніх розмірів.

  2. Викладіть у киплячу, підсолену воду, варіть п’ять хвилин, потім відкиньте на друшляк і дайте трохи охолонути.

  3. Для кляру: збийте яйця з молоком, додайте борошно, часник, перець чорний мелений, сіль і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.

  4. Кожне суцвіття цвітної капусти вмочіть у кляр і обсмажте на сковорідці в киплячій олії з усіх боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Готовність цвітної капусти перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

  • Спеції використовуйте на свій смак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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