Цибулева паста — як приготувати італійські фетучині на вечерю
Ця страва поєднує ніжну солодкість цибулі, вершковий смак соусу та легку пікантність чилі.
Паста — класика італійської кухні, але цей рецепт виходить далеко за межі звичайного варіанту. Карамелізована цибуля додає глибокого, насиченого смаку, який поєднується з томатною пастою, вершками і пряними спеціями. А невеликий додаток у виді чилі-оливкової олії робить страву цікавою і сучасною. Її легко приготувати вдома, а результат буде ресторанного рівня. Тож про те, як усе правильно зробити, розповіли на сторінці iramsfoodstory.
Інгредієнти
- цибуля
- 2 шт.
- фетучині
- 225 г
- часник
- 6 зубків
- часникова приправа
- 1 ст. л.
- цибулева приправа
- 1 ч. л.
- італійські трави
- 1 ч. л.
- вершкове масло
- 2 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- чилі-оливкова олія
- 1,5 ст. л.
- томатна паста
- 2 ст. л.
- несолодкі вершки
- 1 скл.
- вода
- 1 скл.
- сушена петрушка
- 1 ст. л.
- свіжо натертий пармезан
- ½ скл.
- чорний перець
- 1 ч. л.
- сіль
-
Приготування
Відваріть пасту в підсоленій воді відповідно до інструкції на пакованні.
Збережіть 1 склянку води для соусу.
На середньому вогні розігрійте олію і вершкове масло у сковороді.
Додайте цибулю, смажте 10 хв, поки вона не стане прозорою.
Додайте сіль і продовжуйте смажити ще 10–15 хв до карамелізації, періодично помішуючи.
Додайте часник і смажте 1–2 хв.
Вмішайте томатну пасту, чилі-оливкову олію, спеції та залишену від пасти воду. Добре перемішайте.
Додайте вершки, дайте соусу покипіти 2–3 хв до загустіння.
Додайте натертий пармезан і перемішайте.
Змішайте з відвареною пастою, прикрасьте петрушкою і додатковим пармезаном.
Подавати гарячою.
Ця страва — приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній гастрономічний шедевр.
Всього 30–40 хв активної роботи — і у вас на столі справжня італійська насолода. Спробуйте цей рецепт, і він стане вашим улюбленим і на щодень, і для особливих вечорів.