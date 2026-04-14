ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Цибулева паста — як приготувати італійські фетучині на вечерю

Ця страва поєднує ніжну солодкість цибулі, вершковий смак соусу та легку пікантність чилі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
271 ккал
Цибулева паста

Цибулева паста / © Associated Press

Паста — класика італійської кухні, але цей рецепт виходить далеко за межі звичайного варіанту. Карамелізована цибуля додає глибокого, насиченого смаку, який поєднується з томатною пастою, вершками і пряними спеціями. А невеликий додаток у виді чилі-оливкової олії робить страву цікавою і сучасною. Її легко приготувати вдома, а результат буде ресторанного рівня. Тож про те, як усе правильно зробити, розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти

цибуля
2 шт.
фетучині
225 г
часник
6 зубків
часникова приправа
1 ст. л.
цибулева приправа
1 ч. л.
італійські трави
1 ч. л.
вершкове масло
2 ст. л.
олія
2 ст. л.
чилі-оливкова олія
1,5 ст. л.
томатна паста
2 ст. л.
несолодкі вершки
1 скл.
вода
1 скл.
сушена петрушка
1 ст. л.
свіжо натертий пармезан
½ скл.
чорний перець
1 ч. л.
сіль

Приготування

  1. Відваріть пасту в підсоленій воді відповідно до інструкції на пакованні.

  2. Збережіть 1 склянку води для соусу.

  3. На середньому вогні розігрійте олію і вершкове масло у сковороді.

  4. Додайте цибулю, смажте 10 хв, поки вона не стане прозорою.

  5. Додайте сіль і продовжуйте смажити ще 10–15 хв до карамелізації, періодично помішуючи.

  6. Додайте часник і смажте 1–2 хв.

  7. Вмішайте томатну пасту, чилі-оливкову олію, спеції та залишену від пасти воду. Добре перемішайте.

  8. Додайте вершки, дайте соусу покипіти 2–3 хв до загустіння.

  9. Додайте натертий пармезан і перемішайте.

  10. Змішайте з відвареною пастою, прикрасьте петрушкою і додатковим пармезаном.

  11. Подавати гарячою.

Ця страва — приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній гастрономічний шедевр.

Всього 30–40 хв активної роботи — і у вас на столі справжня італійська насолода. Спробуйте цей рецепт, і він стане вашим улюбленим і на щодень, і для особливих вечорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie