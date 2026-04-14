Цибулева паста / © Associated Press

Паста — класика італійської кухні, але цей рецепт виходить далеко за межі звичайного варіанту. Карамелізована цибуля додає глибокого, насиченого смаку, який поєднується з томатною пастою, вершками і пряними спеціями. А невеликий додаток у виді чилі-оливкової олії робить страву цікавою і сучасною. Її легко приготувати вдома, а результат буде ресторанного рівня. Тож про те, як усе правильно зробити, розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти цибуля 2 шт. фетучині 225 г часник 6 зубків часникова приправа 1 ст. л. цибулева приправа 1 ч. л. італійські трави 1 ч. л. вершкове масло 2 ст. л. олія 2 ст. л. чилі-оливкова олія 1,5 ст. л. томатна паста 2 ст. л. несолодкі вершки 1 скл. вода 1 скл. сушена петрушка 1 ст. л. свіжо натертий пармезан ½ скл. чорний перець 1 ч. л. сіль

Приготування

Відваріть пасту в підсоленій воді відповідно до інструкції на пакованні. Збережіть 1 склянку води для соусу. На середньому вогні розігрійте олію і вершкове масло у сковороді. Додайте цибулю, смажте 10 хв, поки вона не стане прозорою. Додайте сіль і продовжуйте смажити ще 10–15 хв до карамелізації, періодично помішуючи. Додайте часник і смажте 1–2 хв. Вмішайте томатну пасту, чилі-оливкову олію, спеції та залишену від пасти воду. Добре перемішайте. Додайте вершки, дайте соусу покипіти 2–3 хв до загустіння. Додайте натертий пармезан і перемішайте. Змішайте з відвареною пастою, прикрасьте петрушкою і додатковим пармезаном. Подавати гарячою.

Ця страва — приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній гастрономічний шедевр.

Всього 30–40 хв активної роботи — і у вас на столі справжня італійська насолода. Спробуйте цей рецепт, і він стане вашим улюбленим і на щодень, і для особливих вечорів.