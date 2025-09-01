ТСН у соціальних мережах

Рецепти
88
1 хв

Цибулевий суп із сиром: простий рецепт

Для приготування супу знадобляться прості, доступні продукти, які завжди знайдуться у будь-якої господині.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
186 ккал
Цибулевий суп із сиром

Цибулевий суп із сиром / © Credits

Цибулевий суп із плавленим сиром подавайте гарячим, посипавши зеленню і сухариками, які можна приготувати в домашніх умовах. Для цього наріжте хліб кубиками та підсушіть їх у духовці або на сковороді чи використовуйте готові.

Приготування

  1. Цибулю, моркву та картоплю очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, картоплю — середніми кубиками, моркву натріть на середню тертку.

  2. Плавлений сир дрібно наріжте.

  3. Зелень промийте та подрібніть.

  4. Вершкове масло розтопіть у каструлі на середньому вогні, викладіть цибулю та обсмажте її до прозоро-золотавого кольору, потім додайте моркву та обсмажте ще 2–3 хвилини. Додайте картоплю, влийте воду, поперчіть, посоліть і перемішайте. Доведіть до кипіння та готуйте 15–20 хвилин на повільному вогні. Додайте плавлений сир, перемішайте до його розчинення, готуйте ще 1–2 хвилини і зніміть з вогню.

Поради:

  • Воду можна замінити м’ясним, овочевим чи грибним бульйоном.

  • Зелень використовуйте на свій смак.

Інгредієнти

цибуля ріпчаста
500 г
картопля
250 г
морква
1 шт.
сир плавлений
270 г
масло вершкове
50 г
вода
2 л
зелень (кріп, петрушка)
перець чорний мелений
сіль
