Цибулевий суп із сиром: простий рецепт
Для приготування супу знадобляться прості, доступні продукти, які завжди знайдуться у будь-якої господині.
Цибулевий суп із плавленим сиром подавайте гарячим, посипавши зеленню і сухариками, які можна приготувати в домашніх умовах. Для цього наріжте хліб кубиками та підсушіть їх у духовці або на сковороді чи використовуйте готові.
Приготування
Цибулю, моркву та картоплю очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, картоплю — середніми кубиками, моркву натріть на середню тертку.
Плавлений сир дрібно наріжте.
Зелень промийте та подрібніть.
Вершкове масло розтопіть у каструлі на середньому вогні, викладіть цибулю та обсмажте її до прозоро-золотавого кольору, потім додайте моркву та обсмажте ще 2–3 хвилини. Додайте картоплю, влийте воду, поперчіть, посоліть і перемішайте. Доведіть до кипіння та готуйте 15–20 хвилин на повільному вогні. Додайте плавлений сир, перемішайте до його розчинення, готуйте ще 1–2 хвилини і зніміть з вогню.
Поради:
Воду можна замінити м’ясним, овочевим чи грибним бульйоном.
Зелень використовуйте на свій смак.
Інгредієнти
- цибуля ріпчаста
- 500 г
- картопля
- 250 г
- морква
- 1 шт.
- сир плавлений
- 270 г
- масло вершкове
- 50 г
- вода
- 2 л
- зелень (кріп, петрушка)
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-