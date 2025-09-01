Цибулевий суп із сиром: простий рецепт

Вершкове масло розтопіть у каструлі на середньому вогні, викладіть цибулю та обсмажте її до прозоро-золотавого кольору, потім додайте моркву та обсмажте ще 2–3 хвилини. Додайте картоплю, влийте воду, поперчіть, посоліть і перемішайте. Доведіть до кипіння та готуйте 15–20 хвилин на повільному вогні. Додайте плавлений сир, перемішайте до його розчинення, готуйте ще 1–2 хвилини і зніміть з вогню.