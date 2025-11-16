- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Цибуля, маринована з буряком: рецепт універсальної закуски
Цибуля, маринована з буряком — це універсальна закуска до м’яса або доповнення до різних салатів.
Страва виходить ароматною, гарною і дуже просто готується.
Інгредієнти
цибуля — 200 г
буряк — 400 г
Маринад
вода — 300 мл
цукор — 5 ст. л.
яблучний оцет — 100 мл
лавровий лист — 1 шт.
перець духмяний горошком — 4 шт.
сіль — 1 ч. л.
Приготування
Цибулю та буряк очистьте і помийте.
Цибулю наріжте півкільцями, буряк — тонкими пластинами. Заповніть банку або ємність овочами, викладаючи їх шарами, чергуючи цибулю і буряк.
До сотейника влийте воду, додайте цукор, сіль, яблучний оцет, лавровий лист, духмяний перець горошком, доведіть до кипіння, прокип’ятіть одну хвилину та залийте цим маринадом цибулю і буряк.
Остудіть за кімнатної температури та поставте до холодильника. Через годину страва буде готова.
Поради
За бажанням можна додати приправу для маринування.