Рецепти
37
1 хв

Цибуля, маринована з буряком: рецепт універсальної закуски

Цибуля, маринована з буряком — це універсальна закуска до м’яса або доповнення до різних салатів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Цибуля, маринована з буряком

Цибуля, маринована з буряком / © Credits

Страва виходить ароматною, гарною і дуже просто готується.

Інгредієнти

  • цибуля — 200 г

  • буряк — 400 г

Маринад

  • вода — 300 мл

  • цукор — 5 ст. л.

  • яблучний оцет — 100 мл

  • лавровий лист — 1 шт.

  • перець духмяний горошком — 4 шт.

  • сіль — 1 ч. л.

Приготування

  1. Цибулю та буряк очистьте і помийте.

  2. Цибулю наріжте півкільцями, буряк — тонкими пластинами. Заповніть банку або ємність овочами, викладаючи їх шарами, чергуючи цибулю і буряк.

  3. До сотейника влийте воду, додайте цукор, сіль, яблучний оцет, лавровий лист, духмяний перець горошком, доведіть до кипіння, прокип’ятіть одну хвилину та залийте цим маринадом цибулю і буряк.

  4. Остудіть за кімнатної температури та поставте до холодильника. Через годину страва буде готова.

Поради

  1. За бажанням можна додати приправу для маринування.

