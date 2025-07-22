- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Цибулеві котлети, тушковані в томаті: незвичайний рецепт
Це бюджетний варіант смачних овочевих котлет. Головним інгредієнтом є цибуля.
Котлети виходять цікавими на смак і чимось нагадують рибні.
Інгредієнти:
цибуля ріпчаста — 400 г;
яйце куряче — 1 шт.;
борошно пшеничне — 2 ст л.;
паприка мелена — 0,5 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль;
олія.
Для соусу:
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
томатна паста — 3 ст. л.
вода — 300 мл;
цукор — 2 ч. л.;
олія — 2 ст. л.;
сіль;
свіжий кріп.
Приготування:
Цибулю очистьте і дуже дрібно наріжте. Додайте яйце, борошно, паприку, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.
Обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні цибулеві котлети з двох боків до золотистого кольору і викладіть у каструльку з товстим дном.
Для соусу:
Гарячу воду змішайте з томатною пастою, цукром та сіллю.
Кріп промийте і дрібно наріжте.
Цибулю та моркву очистьте.
Цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку і обсмажте на сковороді з олією до м’якості.
Влийте томатний соус, додайте кріп, тушкуйте п’ять хвилин, потім залийте котлети томатним соусом і тушкуйте ще 10 хвилин.
Поради:
Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік.