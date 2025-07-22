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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Цибулеві котлети, тушковані в томаті: незвичайний рецепт

Це бюджетний варіант смачних овочевих котлет. Головним інгредієнтом є цибуля.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Цибульні котлети тушковані в томаті

Цибульні котлети тушковані в томаті / © Credits

Котлети виходять цікавими на смак і чимось нагадують рибні.

Інгредієнти:

  • цибуля ріпчаста — 400 г;

  • яйце куряче — 1 шт.;

  • борошно пшеничне — 2 ст л.;

  • паприка мелена — 0,5 ч. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • олія.

Для соусу:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • морква — 1 шт.;

  • томатна паста — 3 ст. л.

  • вода — 300 мл;

  • цукор — 2 ч. л.;

  • олія — 2 ст. л.;

  • сіль;

  • свіжий кріп.

Приготування:

  1. Цибулю очистьте і дуже дрібно наріжте. Додайте яйце, борошно, паприку, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.

  2. Обсмажте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні цибулеві котлети з двох боків до золотистого кольору і викладіть у каструльку з товстим дном.

Для соусу:

  1. Гарячу воду змішайте з томатною пастою, цукром та сіллю.

  2. Кріп промийте і дрібно наріжте.

  3. Цибулю та моркву очистьте.

  4. Цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку і обсмажте на сковороді з олією до м’якості.

  5. Влийте томатний соус, додайте кріп, тушкуйте п’ять хвилин, потім залийте котлети томатним соусом і тушкуйте ще 10 хвилин.

Поради:

  • Замість томатної пасти можна використовувати томатний сік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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