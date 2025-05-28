Тунцеве намащення з плавленим сиром і морквою: рецепт смачного та корисного перекусу / © Credits

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Цей рецепт активно набирає популярність у соцмережах — зокрема, про його приготування розповіли на сторінці foodblog_kristi, завдяки йому ви відкриєте для себе ідеальну альтернативу маслу чи паштету, яка підійде і для сендвічів, і для святкових тарталеток.

Інгредієнти Консервований тунець у власному соку 1 банка Середня варена морква 1 шт. Плавдений сирок 2 шт. Варені яйця 2 шт. Зелень: кріп, петрушка (дрібно нарізана) по 1–2 ст. л Зелена цибуля або зубчик часнику Майонез 1,5–2 ст. л Сіль Чорний перець

Приготування

Відваріть моркву та яйця, охолодіть. Плавлені сирки краще натерти, коли вони охолоджені в морозилці 10 хв — тоді вони не липнуть. Ретельно видаліть рідину, особливо якщо це тунець в олії — так намащення не буде жирним. Моркву, яйця та сирки натріть на дрібній тертці, змішайте у мисці. Розімніть тунець виделкою та додайте до суміші. Додайте зелень, дрібно нарізану цибулю чи часник. Посоліть, поперчіть. Додайте майонез і добре перемішайте. Намащення буде ще смачнішим, якщо постоїть 30–60 хв у холодильнику.

Подача

На тостах або крекерах — чудово смакує як закуска до аперитиву.

У тарталетках або половинках яєць — ідеально для святкового столу.

Як начинка для рулетів із лаваша — перекус, який можна взяти з собою.

Зі свіжими овочами (огірок, болгарський перець) — варіант для фітнес-перекусу.

Поради

Якщо хочете знизити калорійність, замініть майонез на грецький йогурт або нежирну сметану.

Для яскравішого аромату додайте кілька крапель лимонного соку чи гірчиці.

Для особливого смаку спробуйте додати трохи копченої паприки чи тертого твердого сиру.

Зберігання

Готове намащення можна зберігати у холодильнику до 3 днів у герметичному контейнері. Перед подачею перемішайте. Для тривалого зберігання краще не заморожувати — після розморожування структура може змінитися.

Це тунцеве намащення — справжній кулінарний must-have. Вона проста, поживна, багатофункціональна та без зайвого клопоту. Ідеально для тих, что хоче годувати смачно, швидко та з користю.

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