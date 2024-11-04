Тушкована капуста по-турецьки: цікавий рецепт звичної страви

Тушкована капуста по-турецьки здивує вас незвичайним смаком та оригінальністю приготування. І найголовніше – усе можна приготувати лише на одній пательні.
Цей рецепт від mil_alexx_pp ідеально підходить для тих, хто любить класичні страви, але прагне нових кулінарних відчуттів.
Інгредієнти
- Капуста
- 700 г
- Фарш
- 300 г
- Олія
- 15 г
- Томатна паста
- 2-3 ст. л
- Сіль
- Перець
- Паприка
- Хмелі-сунелі
- Часник
- 2-3 зубчики
- Цибуля
- 150 г
- Помідор
- 300 г
Приготування:
- У глибоку пательню влийте олію та додайте фарш. Смажте його та розбивайте грудочки 7 хвилин.
- Наріжте напівкільцями цибулю та додайте до фаршу, потім додайте нарізаний помідор, часник і томатну пасту.
- Перемішайте все та тушкуйте 5 хвилин.
- Потім додайте сіль, паприку, перець, хмелі-сунелі та нашинковану капусту.
- Тушкуйте все на невеликому вогні без додавання води, періодично перемішуючи. Готуйте близько 25 хвилин.
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Тушковану капусту по-турецьки можна подавати як самостійну страву чи як гарнір до м’яса та риби. Її пікантний смак добре доповнить ідею легкої вечері та обіду.
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