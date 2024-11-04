Тушкована капуста по-турецьки: цікавий рецепт звичної страви

Тушкована капуста по-турецьки здивує вас незвичайним смаком та оригінальністю приготування. І найголовніше – усе можна приготувати лише на одній пательні.

Цей рецепт від mil_alexx_pp ідеально підходить для тих, хто любить класичні страви, але прагне нових кулінарних відчуттів.

Інгредієнти Капуста 700 г Фарш 300 г Олія 15 г Томатна паста 2-3 ст. л Сіль Перець Паприка Хмелі-сунелі Часник 2-3 зубчики Цибуля 150 г Помідор 300 г

Приготування:

У глибоку пательню влийте олію та додайте фарш. Смажте його та розбивайте грудочки 7 хвилин. Наріжте напівкільцями цибулю та додайте до фаршу, потім додайте нарізаний помідор, часник і томатну пасту. Перемішайте все та тушкуйте 5 хвилин. Потім додайте сіль, паприку, перець, хмелі-сунелі та нашинковану капусту. Тушкуйте все на невеликому вогні без додавання води, періодично перемішуючи. Готуйте близько 25 хвилин.

Тушковану капусту по-турецьки можна подавати як самостійну страву чи як гарнір до м’яса та риби. Її пікантний смак добре доповнить ідею легкої вечері та обіду.

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