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Тушкована капуста по-турецьки: цікавий рецепт звичної страви

Тушкована капуста по-турецьки: цікавий рецепт звичної страви

Тушкована Капуста / Фото: Credits

Тушкована капуста по-турецьки здивує вас незвичайним смаком та оригінальністю приготування. І найголовніше – усе можна приготувати лише на одній пательні.

Цей рецепт від mil_alexx_pp ідеально підходить для тих, хто любить класичні страви, але прагне нових кулінарних відчуттів. 

Інгредієнти

Капуста
700 г
Фарш
300 г
Олія
15 г
Томатна паста
2-3 ст. л 
Сіль
Перець
Паприка
Хмелі-сунелі
Часник
2-3 зубчики
Цибуля
150 г
Помідор
300 г

Приготування:

  1. У глибоку пательню влийте олію та додайте фарш. Смажте його та розбивайте грудочки 7 хвилин.
  2. Наріжте напівкільцями цибулю та додайте до фаршу, потім додайте нарізаний помідор, часник і томатну пасту.
  3. Перемішайте все та тушкуйте 5 хвилин.
  4. Потім додайте сіль, паприку, перець, хмелі-сунелі та нашинковану капусту.
  5. Тушкуйте все на невеликому вогні без додавання води, періодично перемішуючи. Готуйте близько 25 хвилин.
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Тушковану капусту по-турецьки можна подавати як самостійну страву чи як гарнір до м’яса та риби. Її пікантний смак добре доповнить ідею легкої вечері та обіду.

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