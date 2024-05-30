Тушкована капуста з фаршем та овочами: рецепт оригінальної гарячої страви

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом або вечерею, приготуйте тушковану капусту з фаршем та овочами.

Проста страва із доступних продуктів, яка готується в одній сковороді. А для ситості до капусти додайте фарш. Подавайте як самостійну страву або як доповнення до картопляного пюре, макаронів або каш.

Інгредієнти капуста білокачанна 600 г фарш курячий 300 г морква 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. томатна паста 2 скл. вода 100 мл сметана 1 ст. л. паприка мелена солодка 1 ч. л. коріандр мелений 0,5 ч. л. перець чорний мелений цукор 1 ч. л. сіль зелень

Капусту вимийте і наріжте тонкою соломкою. Моркву та цибулю ріпчасту очистіть. Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками. У сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю та моркву до м'якості. Додайте томатну пасту, цукор і обсмажте дві хвилини. Викладіть фарш, паприку, коріандр, перець чорний мелений, посоліть. Постійно помішуйте та обсмажте ще 8-10 хвилин, до зміни кольору м'яса. Відправте в сковороду капусту та готуйте на великому вогні 5-7 хвилин. Потім влийте гарячу воду і тушкуйте на повільному вогні 15-20 хвилин до м'якості капусти. Наприкінці приготування додайте сметану та зелень. Перемішайте та зніміть з вогню.

Поради:

Фарш використовуйте будь-який.

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