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Тушкована капуста з фаршем та овочами: рецепт оригінальної гарячої страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
74 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
343
Час на прочитання
1 хв
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Тушкована капуста з фаршем та овочами: рецепт оригінальної гарячої страви

Тушкована капуста з фаршем та овочами / Фото: Credits

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом або вечерею, приготуйте тушковану капусту з фаршем та овочами.

Проста страва із доступних продуктів, яка готується в одній сковороді. А для ситості до капусти додайте фарш. Подавайте як самостійну страву або як доповнення до картопляного пюре, макаронів або каш.

Інгредієнти

капуста білокачанна
600 г
фарш курячий
300 г
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
томатна паста
2 скл.
вода
100 мл
сметана
1 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
коріандр мелений
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
цукор
1 ч. л.
сіль
зелень
  1. Капусту вимийте і наріжте тонкою соломкою.
  2. Моркву та цибулю ріпчасту очистіть. Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками.
  3. У сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю та моркву до м'якості. Додайте томатну пасту, цукор і обсмажте дві хвилини. Викладіть фарш, паприку, коріандр, перець чорний мелений, посоліть. Постійно помішуйте та обсмажте ще 8-10 хвилин, до зміни кольору м'яса. Відправте в сковороду капусту та готуйте на великому вогні 5-7 хвилин.
  4. Потім влийте гарячу воду і тушкуйте на повільному вогні 15-20 хвилин до м'якості капусти. Наприкінці приготування додайте сметану та зелень. Перемішайте та зніміть з вогню.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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