Тушкована капуста з фаршем та овочами: рецепт оригінальної гарячої страви

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом або вечерею, приготуйте тушковану капусту з фаршем та овочами.
Проста страва із доступних продуктів, яка готується в одній сковороді. А для ситості до капусти додайте фарш. Подавайте як самостійну страву або як доповнення до картопляного пюре, макаронів або каш.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 600 г
- фарш курячий
- 300 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- томатна паста
- 2 скл.
- вода
- 100 мл
- сметана
- 1 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- зелень
- Капусту вимийте і наріжте тонкою соломкою.
- Моркву та цибулю ріпчасту очистіть. Моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте дрібними кубиками.
- У сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю та моркву до м'якості. Додайте томатну пасту, цукор і обсмажте дві хвилини. Викладіть фарш, паприку, коріандр, перець чорний мелений, посоліть. Постійно помішуйте та обсмажте ще 8-10 хвилин, до зміни кольору м'яса. Відправте в сковороду капусту та готуйте на великому вогні 5-7 хвилин.
- Потім влийте гарячу воду і тушкуйте на повільному вогні 15-20 хвилин до м'якості капусти. Наприкінці приготування додайте сметану та зелень. Перемішайте та зніміть з вогню.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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