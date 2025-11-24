Тушкована капуста з ковбасками: рецепт страви з дитинства

Тушкована капуста / © Credits

Легка, ароматна, ситна та неймовірно домашня — ця страва заслуговує місця на вашому столі, особливо у прохолодні вечори, коли хочеться чогось смачного та заспокійливого, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти Капуста 800 г Копчені ковбаски 300 г Цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Томатний соус 2 ст. л Кріп Петрушка Сіль Перець Паприка Сушений часник Рослинна олія 2 ст.л

Приготування

На середньому вогні розігрійте олію у великій сковорідці. Додайте нарізану цибулю та обсмажуйте кілька хвилин до прозорості. Додайте натерту моркву, перемішайте, обсмажте 2–3 хв. Копчені ковбаски наріжте кружальцями чи шматочками та відправте до овочів. Капусту нашаткуйте, присипте сіллю та перемішайте, щоб пустила сік. Викладіть капусту у сковорідку, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 15 хв. Додайте соус та спеції. Зніміть кришку та готуйте ще 5–7 хв, щоб капуста стала м’якою, але не перетворилася на кашу. Перед подачею посипте зеленню.

Тушкована капуста з ковбасками — це не просто вечеря. Це комфортна страва, яка зігріває та наповнює кухню ароматами. Вона легко поєднує прості овочі з соковитими ковбасками та невеликою кількістю соусу, а зелень додає свіжості та легкості.

Поради

Щоб страва була ситнішою, можна додати трохи картоплі чи моркви.

Використовуйте копчені ковбаски, вони дадуть більше аромату, але не перебʼють смак капусти.

Подавати можна як самостійну страву чи з гарніром із вареного рису чи картопляного пюре.

Нехай ця українська страва нагадає вам про домашній затишок та стане справжнім кулінарним смаколиком.