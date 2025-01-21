Тушкована капуста з курячим філе: рецепт корисної та низьколалорійної страви

Проста низькокалорійна страва, яка не займе багато часу на приготування. Тушкована капуста виходить м'якою з насиченим смаком та м'ясним ароматом.
Підготуйте м'ясо, овочі, наріжте та обсмажте на сковороді. Страву подайте як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 500 г
- куряче філе
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 2 ст. л.
- вода
- 100 мл
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі кубики.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на кубики, моркву натріть на велику тертку.
- Розігрійте глибоку сковороду з олією та обсмажте куряче філе на сильному вогні до золотистого кольору.
- Додайте цибулю, моркву і обсмажте овочі на середньому вогні до м'якості, викладіть томатну пасту, паприку, чорний мелений перець, перемішайте, потім додайте капусту.
- Влийте гарячу воду, посоліть і перемішайте ще раз. Накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин, потім зніміть кришку і ще протушкуйте сім хвилин.
Поради:
Замість курячого філе використовуйте будь-яке м'ясо.
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