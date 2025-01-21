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Тушкована капуста з курячим філе: рецепт корисної та низьколалорійної страви

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
131 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1222
Час на прочитання
1 хв
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Тушкована капуста з курячим філе: рецепт корисної та низьколалорійної страви

Тушкована капуста з курячим філе / Фото: Credits

Проста низькокалорійна страва, яка не займе багато часу на приготування. Тушкована капуста виходить м'якою з насиченим смаком та м'ясним ароматом.

Підготуйте м'ясо, овочі, наріжте та обсмажте на сковороді. Страву подайте як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

капуста білокачанна
500 г
куряче філе
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
2 ст. л.
вода
100 мл
паприка мелена
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі кубики.
  2. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на кубики, моркву натріть на велику тертку.
  3. Розігрійте глибоку сковороду з олією та обсмажте куряче філе на сильному вогні до золотистого кольору.
  4. Додайте цибулю, моркву і обсмажте овочі на середньому вогні до м'якості, викладіть томатну пасту, паприку, чорний мелений перець, перемішайте, потім додайте капусту.
  5. Влийте гарячу воду, посоліть і перемішайте ще раз. Накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин, потім зніміть кришку і ще протушкуйте сім хвилин.

Поради:

Замість курячого філе використовуйте будь-яке м'ясо.

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