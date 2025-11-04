- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Тушкована капуста зі свинячими ребрами: рецепт популярної страви
Ситна, ароматна страва на щодень. Свинячі реберця купуйте м’ясисті, з жировими прошарками.
Готується страва просто, а виходить настільки смачною, що обов’язково стане вашою улюбленою.
Інгредієнти
- ребра свинячі
- 800 г
- капуста білокачанна
- 1,3 кг
- цибуля ріпчаста
- 1 шт. (велика)
- морква
- 1 шт.
- паста томатна
- 1 ст. л.
- паприка мелена
- 2 ч. л.
- лист лавровий
- 1 шт.
- вода
- 120 мл
- масло вершкове
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Свинячі реберця помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте порційними шматочками, посоліть і поперчіть.
Цибулю і моркву очистьте. Цибулю наріжте середніми кубиками, моркву натріть на крупну тертку.
Капусту наріжте великою соломкою.
У сковороді розігрійте олію, викладіть свинячі реберця та обсмажте їх з двох боків на сильному вогні до золотистого кольору, потім перекладіть на тарілку.
У цій самій пательні обсмажте цибулю до м’якості, додайте моркву, знову обсмажте 2 хвилини, потім покладіть томатну пасту та обсмажте ще 2 хвилини. Влийте гарячу воду, викладіть капусту, свинячі реберця, додайте вершкове масло, паприку, чорний мелений перець, лавровий лист, посоліть, перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте 15–20 хвилин, періодично перемішуючи.
Поради:
Якщо тушкована капуста зі свинячими ребрами виходить сухуватою, додайте ще 100–120 мл гарячої води.