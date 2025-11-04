ТСН у соціальних мережах

1 хв

Тушкована капуста зі свинячими ребрами: рецепт популярної страви

Ситна, ароматна страва на щодень. Свинячі реберця купуйте м’ясисті, з жировими прошарками.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
2017 ккал
Тушкована капуста зі свинячими ребрами

Тушкована капуста зі свинячими ребрами / © Credits

Готується страва просто, а виходить настільки смачною, що обов’язково стане вашою улюбленою.

Інгредієнти

ребра свинячі
800 г
капуста білокачанна
1,3 кг
цибуля ріпчаста
1 шт. (велика)
морква
1 шт.
паста томатна
1 ст. л.
паприка мелена
2 ч. л.
лист лавровий
1 шт.
вода
120 мл
масло вершкове
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Свинячі реберця помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте порційними шматочками, посоліть і поперчіть.

  2. Цибулю і моркву очистьте. Цибулю наріжте середніми кубиками, моркву натріть на крупну тертку.

  3. Капусту наріжте великою соломкою.

  4. У сковороді розігрійте олію, викладіть свинячі реберця та обсмажте їх з двох боків на сильному вогні до золотистого кольору, потім перекладіть на тарілку.

  5. У цій самій пательні обсмажте цибулю до м’якості, додайте моркву, знову обсмажте 2 хвилини, потім покладіть томатну пасту та обсмажте ще 2 хвилини. Влийте гарячу воду, викладіть капусту, свинячі реберця, додайте вершкове масло, паприку, чорний мелений перець, лавровий лист, посоліть, перемішайте. Накрийте кришкою і тушкуйте 15–20 хвилин, періодично перемішуючи.

Поради:

  • Якщо тушкована капуста зі свинячими ребрами виходить сухуватою, додайте ще 100–120 мл гарячої води.

