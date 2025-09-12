Тушкована картопля з мʼясом: рецепт страви, знайомої з дитинства

Тушкована картопля з мʼясом tiktok.com_@mil_alexx_pp

Соковите м’ясо, ніжна картопля, овочі та спеції створюють гармонійний смак, який знайомий з дитинства. Це одна з тих страв, які завжди доречні і на сімейному обіді, і на святковому столі, про рецепт приготування смачної картоплі розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти Картопля 1,7 кг М’ясо (куряче філе, свинину або яловичину) 700 г Цибуля ріпчаста 150 г Морква 250 г Часник 3–4 зубчики Олія чи вершкове масло 30 мл Томатна паста чи соус 2 ст. л Сіль Чорний перець Копчена паприка Хмелі-сунелі Лавровий лист 2–3 шт. Зелень Вода 1,5 л

Приготування

У глибокій каструлі чи казані розігрійте олію або розтопіть масло. Викладіть шматочки м’яса, одразу приправте сіллю та перцем. Смажте на сильному вогні приблизно 10 хв, періодично помішуйте. Додайте до м’яса нарізану моркву, цибулю та подрібнений часник. Зменште вогонь і тушкуйте ще 8 хв, поки овочі не стануть м’якими та ароматними. Додайте середні шматочки картоплі, томатну пасту, спеції та лаврове листя. Все ретельно перемішайте. Залийте інгредієнти водою так, щоб вона повністю покрила картоплю. Накрийте кришкою та тушкуйте на малому вогні до м’якості картоплі від 30 до 50 хв залежно від сорту. Періодично помішуйте. Якщо картопля домашня, томат можна додавати одразу. Якщо куплена у магазині, краще ввести томат через 30 хв тушкування, щоб уникнути жорсткої текстури. Коли страва готова, вийміть лаврове листя, посипте свіжою зеленню та подавайте до столу.

Поради

Для насиченішого смаку замість води можна використовувати м’ясний чи овочевий бульйон.

Якщо любите густіші страви, зніміть кришку за 10 хв до закінчення тушкування, так рідина трохи випарується.

Ця страва — справжній кулінарний символ домашнього затишку. Вона проста у приготуванні, корисна та смачна. Тушкована картопля з м’ясом обов’язково сподобається і дітям, і дорослим, а головне, нагадає, що найкращі страви народжуються з любові та турботи.