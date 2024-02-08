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Тушкована яловичина: ідеальний рецепт для холодної пори року

Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
232 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
2 хв
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Тушкована яловичина: ідеальний рецепт для холодної пори року

Тушкована яловичина / Фото: Credits

Цей рецепт суперніжної тушкованої яловичини готується на повільному вогні протягом кількох годин і заправляється морквою та картоплею. Страва ідеально підходить для холодної погоди.

Інгредієнти

яловичина, нарізана невеликими кубиками
1500 г
борошно
1/2 скл.
сіль
2 ч. л.
перець
1 ч. л.
олія оливкова
2 ст. л.
цибуля
1 шт.
часник
4 зубки
вино червоне
1 скл.
паста томатна
1 ст. л.
бульйон яловичий
1 л
соус вустерширський
кілька крапель
морква
400 г
картопля, нарізана кубиками
500 г
лист лавровий
2 шт.
чебрець
1 гілочка
розмарин
1 гілочка
оцет бальзамічний
2 ст. л.
  1. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  2. У великій мисці обваляйте яловичину в борошні, приправте сіллю і перцем. Нагрійте 1 столову ложку оливкової олії в чавунній каструлі.
  3. Коли вона стане гарячою, додавайте порціями яловичину, намагаючись не переповнювати каструлю.
  4. Підрум'яньте м'ясо з усіх боків 2-3 хвилини.
  5. Дістаньте яловичину з каструлі і відкладіть убік. Додайте в ту ж каструлю ще 1 столову ложку олії.
  6. Додайте цибулю і готуйте, поки вона не підрум'яниться і не стане злегка м'якою, 2-3 хвилини.
  7. Додайте часник і готуйте ще хвилину.
  8. Влийте вино і деглазуйте каструлю. Зішкребіть шматочки з дна каструлі.
  9. Додайте томатну пасту, яловичий бульйон і вустерширський соус. Доведіть до кипіння. Покладіть яловичину назад до каструлі разом із морквою, лавровим листом, чебрецем і розмарином.
  10. Накрийте кришкою та поставте до духовки. Варіть одну годину.
  11. Дістаньте з духовки, додайте картоплю, перемішайте і готуйте ще від 45 хвилин до години або доки яловичина не стане м'якою.
  12. За бажання додайте бальзамічний оцет.
  13. Видаліть із каструлі лавровий лист і зелень. Додайте сіль і перець за смаком.

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