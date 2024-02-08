Тушкована яловичина: ідеальний рецепт для холодної пори року

Цей рецепт суперніжної тушкованої яловичини готується на повільному вогні протягом кількох годин і заправляється морквою та картоплею. Страва ідеально підходить для холодної погоди.
Інгредієнти
- яловичина, нарізана невеликими кубиками
- 1500 г
- борошно
- 1/2 скл.
- сіль
- 2 ч. л.
- перець
- 1 ч. л.
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 4 зубки
- вино червоне
- 1 скл.
- паста томатна
- 1 ст. л.
- бульйон яловичий
- 1 л
- соус вустерширський
- кілька крапель
- морква
- 400 г
- картопля, нарізана кубиками
- 500 г
- лист лавровий
- 2 шт.
- чебрець
- 1 гілочка
- розмарин
- 1 гілочка
- оцет бальзамічний
- 2 ст. л.
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- У великій мисці обваляйте яловичину в борошні, приправте сіллю і перцем. Нагрійте 1 столову ложку оливкової олії в чавунній каструлі.
- Коли вона стане гарячою, додавайте порціями яловичину, намагаючись не переповнювати каструлю.
- Підрум'яньте м'ясо з усіх боків 2-3 хвилини.
- Дістаньте яловичину з каструлі і відкладіть убік. Додайте в ту ж каструлю ще 1 столову ложку олії.
- Додайте цибулю і готуйте, поки вона не підрум'яниться і не стане злегка м'якою, 2-3 хвилини.
- Додайте часник і готуйте ще хвилину.
- Влийте вино і деглазуйте каструлю. Зішкребіть шматочки з дна каструлі.
- Додайте томатну пасту, яловичий бульйон і вустерширський соус. Доведіть до кипіння. Покладіть яловичину назад до каструлі разом із морквою, лавровим листом, чебрецем і розмарином.
- Накрийте кришкою та поставте до духовки. Варіть одну годину.
- Дістаньте з духовки, додайте картоплю, перемішайте і готуйте ще від 45 хвилин до години або доки яловичина не стане м'якою.
- За бажання додайте бальзамічний оцет.
- Видаліть із каструлі лавровий лист і зелень. Додайте сіль і перець за смаком.
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