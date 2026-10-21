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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Тушковане куряче філе з айвою в соєвому соусі: рецепт смачної гарячої страви з фруктовою ноткою

Якщо вам набридла звичайна курка, додайте до неї айву, яка надасть м’ясу терпкого аромату та легкої солодкості, а куряче філе вийде дуже ніжним, м’яким, просоченим фруктовим ароматом і пікантним соєвим соусом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
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Тушковане куряче філе з айвою в соєвому соусі

Тушковане куряче філе з айвою в соєвому соусі / © Credits

Подавайте як самостійну страву, з рисом, булгуром або макаронами.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
айва
2 шт
соєвий соус
1 ст. л.
олія
1 ст. л.
вода
30–50 мл
мелений чорний перець
сіль

  1. Помийте куряче філе, наріжте невеликими шматочками та приправте перцем.

  2. Айву добре помийте, розріжте на дві частини та наріжте часточками.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте куряче філе приблизно 5–7 хвилин, додайте айву, влийте соєвий соус, воду, посоліть, накрийте кришкою і готуйте 15–20 хвилин, доки айва не стане м’якою.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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