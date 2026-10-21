Тушковане куряче філе з айвою в соєвому соусі: рецепт смачної гарячої страви з фруктовою ноткою

Зараз сотні тисяч українських підлітків здобувають фахову освіту в коледжах. Проте зимові умови в нинішніх українських реаліях можуть стати величезною перешкодою для навчального процесу. І якщо до морозів можна підготувати теплий одяг, то як підготуватися до ситуації, коли заняття постійно переносять, а розклад стає непередбачуваним?