- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 316
- Час на прочитання
- 1 хв
Тушковане куряче філе з айвою в соєвому соусі: рецепт смачної гарячої страви з фруктовою ноткою
Якщо вам набридла звичайна курка, додайте до неї айву, яка надасть м’ясу терпкого аромату та легкої солодкості, а куряче філе вийде дуже ніжним, м’яким, просоченим фруктовим ароматом і пікантним соєвим соусом.
Подавайте як самостійну страву, з рисом, булгуром або макаронами.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- айва
- 2 шт
- соєвий соус
- 1 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- вода
- 30–50 мл
- мелений чорний перець
-
- сіль
-
Помийте куряче філе, наріжте невеликими шматочками та приправте перцем.
Айву добре помийте, розріжте на дві частини та наріжте часточками.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте куряче філе приблизно 5–7 хвилин, додайте айву, влийте соєвий соус, воду, посоліть, накрийте кришкою і готуйте 15–20 хвилин, доки айва не стане м’якою.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.