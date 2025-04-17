Тушковані свинячі ребра: рецепт поживної страви

Тушковані свинячі ребра / © Credits

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Коли хочеться вразити родину чи гостей не просто смачною, а по-справжньому вишуканою домашньою стравою — варто звернути увагу на рецепт кулінара Еріка Лауети. Його рецепт тушкованих свинячих ребер під соусом — приклад гармонії смаку, текстури та аромату, який поєднує традиційну кухню з несподіваними нотками.

Така страва залишає приємний посмак, адже в її складі — винні нотки, багатий бульйон, горіхова паста та навіть шматочок темного шоколаду. Це — кулінарна симфонія у вашій каструлі.

Інгредієнти

Основна страва

Свинячі ребра 1 кг

Середня цибуля 3 шт.

Часник 6 зубчиків

Стиглі помідори 3 шт.

Сухе біле чи червоне вино 150 мл

Яловичий бульйон 1 л

Картопля 2–3 шт.

Оливкова олія

Сіль

Чорний мелений перець

Для соусу

Лісові горіхи 2 ст. л

Мигдаль 2 ст. л

Яловичий бульйон 3–4 ст. л

Темний шоколад 10 г

Сіль

Приготування

Свинячі реберця промити, обсушити паперовим рушником. Приправити сіллю та перцем. Обсмажити на добре розігрітій пательні з оливковою олією до утворення рум’яної скоринки з усіх боків. Вийняти та відкласти. У тій самій пательні обсмажити дрібно нарізаний часник до золотистого кольору. Додати нарізану цибулю та тушкувати до м’якості та карамелізації (приблизно 7–10 хв). Потім додати подрібнені помідори та тушкувати ще 10 хв — поки випарується вся рідина. Влити вино, добре перемішати та дати випаруватись спирту (приблизно 3–4 хв на середньому вогні). Повернути обсмажені ребра до овочів. Перемішати, щоб реберця вкрилися соусом. Влити яловичий бульйон — м’ясо має бути майже повністю покрите. Накрити кришкою та тушкувати на повільному вогні 1 годину 15 хв. У блендері чи ступці подрібнити горіхи з невеликою кількістю гарячого бульйону. Додати тертий шоколад і дрібку солі. Отриману пасту додати до ребер наприкінці тушкування — це зробить соус густим і ароматним. Перемішати та тушкувати ще 5 хв. Картоплю нарізати брусочками ачио кружечками, посолити та обсмажити до хрусткої скоринки. Можна запекти її в духовці з розмарином.

Поради:

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М’ясо повинне тушкуватися на слабкому вогні — тільки тоді воно буде ніжним і відділятиметься від кістки.

Соус можна приготувати наперед і зберігати у холодильнику до 3 днів.

Для пікантності можна додати дрібку кайєнського перцю чи чилі.

Такий рецепт стане улюбленим не лише у святкові дні, а й для звичайної вечері, коли хочеться чогось справжнього — з ароматом томатів, горіхів і доброго вина.