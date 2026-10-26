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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Тушкований буряк із морквою та цибулею: рецепт незвичайного гарніру

Простий, корисний і смачний гарнір до будь-якої м’ясної чи рибної страви або просто як закуска в холодному вигляді.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
106 ккал
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Тушкований буряк з морквою та цибулею:

Тушкований буряк з морквою та цибулею: / © Credits

Готується дуже просто і швидко.

Інгредієнти

буряк
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
вода
50–80 мл
часник
1–2 зубчики
цукор
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Буряк і моркву помийте, очистьте і натріть на великій тертці.

  2. Цибулю та часник очистьте.

  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник пропустіть через прес.

  4. Томатну пасту та цукор розмішайте у воді.

  5. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте цибулю до м’якості, додайте моркву, обсмажте 3–5 хвилин, потім викладіть буряк, перемішайте, влийте томатну пасту, накрийте кришкою, тушкуйте на повільному вогні 15–20 хвилин, посоліть, поперчіть, додайте часник, перемішайте, тушкуйте ще 1–2 хвилини й зніміть з вогню.

Поради:

  • Буряк і моркву можна натерти на тертці для корейської моркви.

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