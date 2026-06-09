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Тирамісу з чорносливом і горіхами: рецепт оригінального десерту
Якщо поєднати легендарний італійський тирамісу з одним із найулюбленіших домашніх десертів багатьох українців — чорносливом із волоськими горіхами та вершками — вийде несподівано смачний десерт.
На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт десерту та авторка зізналася, що на його створення її надихнули читачі, які назвали чорнослив із волоськими горіхами та домашніми вершками одним із найсмачніших смаколиків дитинства. Так народилася смілива кулінарна інтерпретація класичного тирамісу, яка поєднала українські смаки з італійською класикою.
Інгредієнти
- печиво савоярді
- 200 г (близько 25 штук)
- маскарпоне
- 250 г
- вершки
- 250 мл
- чорнослив
- 300–400 г
- волоські горіхи
- 150 г
- цукрова пудра
- 150 г
- свіжозварена кава
- 400 мл
Приготування
Спочатку вершки збивають до кремової консистенції.
Після цього додають маскарпоне та більшу частину цукрової пудри.
Волоські горіхи злегка підсмажують для насиченішого аромату, а чорнослив дрібно нарізають.
Далі починається процес складання десерту: савоярді швидко занурюють у каву, викладають перший шар у форму та покривають ніжним вершковим кремом.
Зверху щедро розподіляють суміш чорносливу та горіхів. Шари повторюють ще раз.
Після цього десерт відправляють до холодильника щонайменше на кілька годин, а краще на ніч.
Тирамісу з чорносливом і волоськими горіхами поєднує затишок домашніх десертів із витонченістю італійської класики та створює абсолютно новий смаковий досвід.