Тирамісу з чорносливом і горіхами: рецепт оригінального десерту

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

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На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт десерту та авторка зізналася, що на його створення її надихнули читачі, які назвали чорнослив із волоськими горіхами та домашніми вершками одним із найсмачніших смаколиків дитинства. Так народилася смілива кулінарна інтерпретація класичного тирамісу, яка поєднала українські смаки з італійською класикою.

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Інгредієнти печиво савоярді 200 г (близько 25 штук) маскарпоне 250 г вершки 250 мл чорнослив 300–400 г волоські горіхи 150 г цукрова пудра 150 г свіжозварена кава 400 мл

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготування

Спочатку вершки збивають до кремової консистенції. Після цього додають маскарпоне та більшу частину цукрової пудри. Волоські горіхи злегка підсмажують для насиченішого аромату, а чорнослив дрібно нарізають. Далі починається процес складання десерту: савоярді швидко занурюють у каву, викладають перший шар у форму та покривають ніжним вершковим кремом. Зверху щедро розподіляють суміш чорносливу та горіхів. Шари повторюють ще раз. Після цього десерт відправляють до холодильника щонайменше на кілька годин, а краще на ніч.

Тирамісу з чорносливом і волоськими горіхами поєднує затишок домашніх десертів із витонченістю італійської класики та створює абсолютно новий смаковий досвід.

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