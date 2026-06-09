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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Тирамісу з чорносливом і горіхами: рецепт оригінального десерту

Якщо поєднати легендарний італійський тирамісу з одним із найулюбленіших домашніх десертів багатьох українців — чорносливом із волоськими горіхами та вершками — вийде несподівано смачний десерт.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
4 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
380 ккал
Коментарі
Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт десерту та авторка зізналася, що на його створення її надихнули читачі, які назвали чорнослив із волоськими горіхами та домашніми вершками одним із найсмачніших смаколиків дитинства. Так народилася смілива кулінарна інтерпретація класичного тирамісу, яка поєднала українські смаки з італійською класикою.

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Інгредієнти

печиво савоярді
200 г (близько 25 штук)
маскарпоне
250 г
вершки
250 мл
чорнослив
300–400 г
волоські горіхи
150 г
цукрова пудра
150 г
свіжозварена кава
400 мл
Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Тирамісу з чорносливом і горіхами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготування

  1. Спочатку вершки збивають до кремової консистенції.

  2. Після цього додають маскарпоне та більшу частину цукрової пудри.

  3. Волоські горіхи злегка підсмажують для насиченішого аромату, а чорнослив дрібно нарізають.

  4. Далі починається процес складання десерту: савоярді швидко занурюють у каву, викладають перший шар у форму та покривають ніжним вершковим кремом.

  5. Зверху щедро розподіляють суміш чорносливу та горіхів. Шари повторюють ще раз.

  6. Після цього десерт відправляють до холодильника щонайменше на кілька годин, а краще на ніч.

Тирамісу з чорносливом і волоськими горіхами поєднує затишок домашніх десертів із витонченістю італійської класики та створює абсолютно новий смаковий досвід.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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