кавуновий салат / © Associated Press

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Літня кухня давно рухається в бік простоти, і хоча офіційного підтвердження, що принцеса Уельська справді регулярно їсть саме цей салат, немає, сама ідея стала настільки популярною, що перетворилася на окремий гастрономічний феномен, про це розповіло видання Pure Wow.

Згідно з медіаобговореннями та матеріалами експертів з харчування, варіація «кавунового салату Кейт» зазвичай включає кавун, огірок, авокадо, червону цибулю та фету — поєднання, яке створює баланс свіжості, кремовості та легкої солоності.

Кейт Мідлтон / © Getty Images

Але головна причина його популярності навіть не у «королівському бекграунді», а в універсальності, адже це страва, яка має однаково доречний вигляд і на пікніку, і на барбекю, і як легкий обід у спекотний день.

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Інгредієнти

Салат

кавун (нарізаний кубиками, без кісточок) — 5–6 чашок

огірок (нарізаний кубиками) — 1 шт.

біла цибуля (дрібно нарізана) — ½ шт.

подрібнена кінза — 1 ст. л

фета — ½ чашки

авокадо (нарізане кубиками) — 1 шт.

Бальзамічно-лаймова заправка

бальзамічний оцет — ¼ чашки

мед — 1 ст. л

сік 1 лайма

часник (подрібнений) — 1 зубчик

оливкова олія — ½ чашки

сіль

перець

Приготування

У великій мисці змішайте кавун, огірок, цибулю та кінзу. Легко перемішайте, щоб зберегти текстуру інгредієнтів. Додайте зверху фету та авокадо. Краще не перемішувати одразу, щоб вони залишилися акуратними. У невеликій ємності змішайте всі інгредієнти для заправки. Вінчиком або у шейкері, доки соус не стане однорідним. Безпосередньо перед подачею полийте половиною заправки та обережно перемішайте. Решту соусу подайте окремо.

Порада

Заправка тут — не просто деталь, а ключовий елемент. Бальзамічний оцет додає глибини, лайм — свіжості, мед — м’якої солодкості, а оливкова олія об’єднує всі смаки в одну літню симфонію. Саме вона перетворює набір інгредієнтів на салат, а не просто на «нарізку з холодильника».

Кавуновий салат Кейт Міддлтон — це не стільки про конкретний рецепт, скільки про ідею літньої кухні, легкої та інтуїтивної. Його можна змінювати, підлаштовувати під себе та сезон, а також додавати власні акценти.

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