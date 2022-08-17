Україна в серці та на шкірі: добірка гарних патріотичних тату

Останнім часом все більше людей хочуть зробити собі тату патріотичного змісту. Ці зізнання в любові до України бувають настільки пронизливо красивими, тонкими і глибокими, що ми ледве змогли вибрати з-поміж безлічі прекрасних ідей і виконань лише 20 найкращих.

Не секрет, що російські окупанти, коли бачать на тілі українця тату патріотичного змісту, поводяться з ним із особливою жорстокістю. Чоловіків, а іноді й жінок, спеціально доглядають щодо таких тату.

Але українців це не зупиняє. Зараз у тату-салонах просто бум на зображення із зізнаннями у любові до України та її символіки. Ми хочемо показати вам варіанти, які нам особливо сподобалися.

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