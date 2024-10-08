Українці тепер мають власний кулінарний застосунок: який змінює уявлення про кулінарію Culinara

На початку вересня 2024 року український ринок застосунків поповнився першим вітчизняним унікальним кулінарним продуктом - застосунком (медіа) Culinara, що поєднує кулінарне мистецтво з філософією усвідомленого життя. Додаток пропонує користувачам понад 1000 рецептів, що постійно оновлюються, та надає можливість адаптувати страви під індивідуальні потреби, роблячи кулінарію частиною свідомого і радісного життя.

Проект Culinara було засновано з метою підвищити якість життя через розвиток кулінарних навичок і розуміння культури їжі. Відрізняючись від звичайних кулінарних додатків, Culinara фокусується не лише на приготуванні страв, а й на дослідженні традицій і філософії харчування. Додаток прагне стати незамінним інструментом для тих, хто хоче перетворити процес готування на захоплююче та творче заняття. Додаток Culinara пропонує унікальне поєднання функціональності та інтуїтивності. Користувачі мають доступ до класичних та інноваційних рецептів, які легко налаштовуються під індивідуальні смаки, алергії та дієтичні потреби. Culinara також надає можливість створювати списки покупок.

У порівнянні з іншими світовими кулінарними додатками, Culinara вирізняється своєю здатністю не просто навчати приготуванню страв, але й заглиблюватись у культурний аспект їжі. Culinara допомагає користувачам відкрити для себе нові смаки та традиції, створюючи справжню емоційну прив’язаність до процесу кулінарії. Додаток також надає можливість створювати будь-які коктейлі: як алкогольні так безалкогольні.

"Culinara — це не просто кулінарний додаток. Ми хочемо, щоб кожне приготування їжі ставало магічним процесом, коли звичайні продукти перетворюються на витвори мистецтва. Наша мета — не лише навчити Вас готувати, а й надихнути на сміливі гастрономічні відкриття", — говорить Ольга Мартиновська, співзасновник та головна зірка проєкту Culinara.

У майбутньому Culinara планує додати нові категорії рецептів, включаючи сезонні страви та коктейлі, а також розширити зіркових склад шеф-кухарів. Також компанія розглядає можливість інтеграції з сервісами доставки, що дозволить користувачам замовити необхідні інгредієнти просто з додатку.

Додаток Culinara доступний на умовах freemium. Користувачі можуть отримати доступ до рецептів безкоштовно на 3 дні, а потім – оформити підписку, обравши підходящий план: "Страви", "Коктейлі", "Страви+Коктейлі" доступні терміном на 1, 6 та 12 місяців; "Коктейлі" - доступна на 6 та 12 місяців.

Більше про Culinara:

Culinara — це інноваційна медіа-платформа, створена для того, щоб покращити якість життя через розуміння культури їжі та розвиток кулінарних навичок. Додаток пропонує користувачам рецепти, підказки та рекомендації для створення незабутніх кулінарних шедеврів, роблячи процес приготування простішим і приємнішим.

Для отримання додаткової інформації або організації інтерв’ю, будь ласка, звертайтеся: letstalk@culinara.com.ua

Команда Culinara www.culinara.com.ua

Команда Culinara робить все, що б українські користувачі мали можливість по-справжньому відчути як щастя народжується в страві!