Українська кутя на Святвечір - покроковий рецепт

Це традиційна страва, яка повинно бути в кожному домі на Різдво.

Різдво - одне з головних християнських свят, яке традиційно відзначають у колі сім'ї. За традицією, ввечері на Різдво на столі повинні стояти 12 страв, однією з яких є кутя. Ми сьогодні ділимося з вами класичним варіантом приготування цієї страви - з медом і сухофруктами.

Інгредієнти:

пшениця - 150 г

мак - 150 г

родзинки - 100 г

горіхи волоські - 150 г

в'ялена вишня - 100 г

курага - 100 г

мед - 150 г

Приготування:

Крок 1

Пшеницю треба брати спеціальну очищену, світлого кольору і великими зернами. Перед приготуванням її потрібно добре вимити і залити водою на кілька годин (краще на ніч), вона трохи набубнявіє і стане м'якшою.

Злийте цю воду і промийте вашу пшеницю кілька разів у проточній воді.

Крок 2

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Перекладіть пшеницю в каструлю, залийте водою і поставте на вогонь. Варіть на маленькому вогні приблизно 1 годину і не забувайте помішувати. Якщо вода википає - підлийте трохи. Ваша мета - м'які зерна, але щоб зберегли форму. Також важливо, щоб у вареній пшениці залишилося зовсім небагато рідини, щоб ваша кутя не була сухою.

Крок 3

Тепер час приготувати мак. Звісно, ви можете перетерти його і в ступці, але простіше це робити за допомогою блендера або кавомолки. Після того, як мак подрібнено, перекладіть його в каструльку, залийте водою так, щоб вона його трохи покрила і варіть на маленькому вогні, поки вода не википить. Дайте маку повністю охолонути.

Крок 4

Тепер черга сухофруктів і горіхів. Горіхи трохи подрібніть, для цього покладіть їх у пакет і побийте молотком для відбивання м'яса або качалкою. Якщо волоські горіхи м'які - можна посікти їх ножем.

Сухофрукти обов'язково заливаємо окропом на кілька хвилин. Після зливаємо цю воду і промиваємо в проточній.

Крок 5

У готову кашу додаємо мак, горіхи, сухофрукти та мед. Кількість меду визначайте за смаком. Ретельно все перемішайте.

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