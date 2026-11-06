Улюблена паста актора "Зоряних війн" та "Індіана Джонса" Гаррісона Форда: рецепт спагеті з гострим томатним соусом

спагеті з гострим томатним соусом / © Associated Press

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Паста — більше, ніж просто швидка вечеря, це маленький ритуал, у якому є місце ароматному соусу, свіжим травам, келиху вина та задоволенню від простих, але якісних інгредієнтів. І якщо ви давно шукали ідею для домашньої італійської вечері, варто звернути увагу на рецепт, натхненний гастрономічними вподобаннями Гаррісона Форда.

Гаррісон Форд / © Associated Press

Страва поєднує спагеті з густим томатним соусом, часником, анчоусами, чорними оливками та каперсами. Біле вино додає соусу глибини, а пластівці червоного перцю приємної гостроти. Рецепт був опублікований у книзі «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook»— збірці створеній у 2007 році

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Інгредієнти спагеті 450 г оливкова олія 3 ст. л невелика цибуля 1 шт. часник 2 зубчики анчоуси 4 філе чорні оливки без кісточок ½ склянки каперси 2 ст. л біле вино ½ склянки подрібнені томати 1 банка (приблизно 800 г) сіль свіжомелений чорний перець пластівці червоного перцю чилі ½ ч. л свіжий подрібнений базилік ½ склянки

Приготування

Дрібно наріжте цибулю, часник та анчоуси. У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте підготовлені інгредієнти та обсмажуйте приблизно 3 хв, поки вони не розкриють свій аромат. Зменште вогонь до середнього. Додайте нарізані чорні оливки, промиті каперси, біле вино, сіль, чорний перець і пластівці чилі. Перемішайте та готуйте приблизно 5 хв, поки вино не випарується наполовину. Влийте подрібнені томати, перемішайте та залиште соус повільно тушкуватися приблизно на 20 хв. Він має трохи загуснути та набути насиченого смаку. Поки готується соус, відваріть пасту у великій каструлі з підсоленою водою. Готуйте до стану al dente — коли спагеті вже м’які, але всередині залишаються трохи пружними. Орієнтуйтеся на час, зазначений на упаковці. Перед зливанням води залиште приблизно одну склянку рідини, у якій варилася паста. Перекладіть спагеті безпосередньо у сковороду з соусом і добре перемішайте. Невеликими порціями додавайте воду з-під пасти, приблизно по чверті склянки, щоб соус став ніжнішим і рівномірно огорнув спагеті. За потреби додайте ще солі та чорного перцю. Наприкінці обережно вмішайте свіжий базилік. Подавайте одразу, поки паста гаряча та ароматна.

Спагеті з гострим томатним соусом — чудовий доказ того, що для смачної вечері не потрібні десятки інгредієнтів або години біля плити. Трохи часнику, оливок, каперсів, вина та ароматного базиліку і звичайна паста перетворюється на страву з характером.

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