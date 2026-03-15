Голді Гоун і Джеймі Олівер youtube.com_@JamieOliverTV / © YouTube

Голлівудська акторка Голді Гоун давно стала символом легкості, гумору та тепла. Вона здобула премії «Оскар», «Еммі» та «Золотий глобус», а також створила благодійний фонд, який допомагає дітям справлятися зі стресом та психологічними труднощами.

Але мало хто знає, що акторка також обожнює готувати. Під час участі у кулінарному шоу Джеймі Олівера Jamie&Jimmy’s Food Fight Club вона розповіла, про свою улюблену страву — класичну італійську пасту Фетучіні Альфредо.

Приготування вийшло веселим, акторка сміялася над власними помилками на кухні, а наприкінці отримала тарілку ідеальної вершкової пасти з ароматним трюфелем.

Секрет ідеальної вершкової пасти

Джеймі Олівер розповів про важливий кулінарний лайфгак — крохмальна вода з-під пасти допомагає соусу емульгуватися та краще обволікати макарони. Саме тому пасту додають у соус одразу з каструлі, разом із кількома ложками води, у якій вона варилася. Крохмаль створює гладку текстуру та допомагає соусу «чіплятися» за кожну стрічку пасти.

Інгредієнти

Для домашньої пасти

борошно 250 г

яйця 2 шт.

жовток 1 шт.

сіль дрібка

Для соусу

жирні вершки 200 мл

тертий пармезан 70–100 г

яєчний жовток 1 шт.

вершкове масло 1–2 ст. л

сіль

чорний перець

Для подачі

свіжий трюфель

пармезан

Приготування

На робочу поверхню висипте борошно гіркою, зробіть у центрі заглиблення. Додайте яйця, жовток і сіль. Замісіть еластичне тісто та залиште його «відпочити» приблизно на 20–30 хв. Тісто тонко розкачайте. Потім наріжте довгими широкими стрічками, саме такими і є класичні фетучіні. Відваріть пасту у великій кількості підсоленої води 2–3 хв. У великій сковороді розтопіть вершкове масло. Додайте вершки та трохи прогрійте їх на середньому вогні. Потім введіть яєчний жовток і тертий пармезан, постійно помішуйте, щоб соус став кремовим. Перекладіть готові фетучіні у соус одразу з каструлі, разом із невеликою кількістю води від варіння. Перемішайте, щоб соус рівномірно покрив пасту. Приправте пасту сіллю та чорним перцем. Перед подачею натріть зверху трохи свіжого трюфеля та додайте ще пармезану.

Фетучіні Альфредо — класика італійської кухні, яка підкорила світ завдяки своїй простоті та насиченому смаку. Поєднання вершків, масла та пармезану створює ідеально кремову текстуру, а домашня паста робить страву ще ніжнішою.

До того ж рецепт легко адаптувати під себе, просто додайте курку, креветки чи більше білка для поживної вечері.

паста Фетучіні Альфредо youtube.com_@JamieOliverTV / © YouTube

Улюблена паста Голді Гоун — приклад того, як проста страва може стати справжнім гастрономічним задоволенням. Вона чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. І головне правило, яке підтвердили Голді Гоун і Джеймі Олівер, що інколи найкращі рецепти найпростіші у приготуванні.