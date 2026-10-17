Улюблена паста Пірса Броснана: рецепт, який можна приготувати за 30 хвилин

Улюблена паста Пірса Броснана / © Associated Press

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Про рецепт пасти актор розповів у Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook — кулінарній книзі 2015 року, створеній для збору коштів на підтримку продовольчої допомоги. Страва поєднує ніжну пасту й овочі, які після запікання стають особливо ароматними. А ще її легко адаптувати до власного смаку.

Пірс Броснан / © Associated Press

Інгредієнти

паста орзо

морква

кабачок

гарбуз

червоний та жовтий солодкий перець

цибуля

помідори чері

оливкова олія

сушені італійські трави

сіль, перець

тертий пармезан

Приготування

Наріжте моркву, кабачок, гарбуз, перець і цибулю. Викладіть овочі на деко, застелене фольгою, збризніть оливковою олією, приправте травами, сіллю та перцем. Запікайте за температури 230°C приблизно 10 хв, перемішайте та готуйте ще близько 10 хв до м’якості моркви та легкої золотистої скоринки. Тим часом відваріть орзо у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці. Залиште приблизно склянку води після варіння. Змішайте пасту із запеченими овочами та половинками помідорів чері. Потроху додавайте воду з-під пасти, щоб страва стала соковитою. За потреби приправте та подавайте з тертим пармезаном.

Перевага цього рецепта — його універсальність. Додавайте овочі, які є під рукою, чи доповніть пасту куркою на грилі або креветками. Для більшої кількості клітковини можна обрати цільнозернову пасту.

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На підготовку знадобиться близько 15 хв, а на приготування — ще 20 хв. Страва підійде для сімейної вечері, пікніка чи обіду. Її можна зберігати у контейнері, розігрівати чи їсти охолодженою.

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