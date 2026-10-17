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- Рецепти
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Улюблена паста Пірса Броснана: рецепт, який можна приготувати за 30 хвилин
Колишній Джеймс Бонд знає, як перетворити звичайні овочі на смачну вечерю. Улюблена паста Пірса Броснана з орзо, запеченими овочами, чері та пармезаном — проста, яскрава та ідеальна для осені.
Про рецепт пасти актор розповів у Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook — кулінарній книзі 2015 року, створеній для збору коштів на підтримку продовольчої допомоги. Страва поєднує ніжну пасту й овочі, які після запікання стають особливо ароматними. А ще її легко адаптувати до власного смаку.
Інгредієнти
паста орзо
морква
кабачок
гарбуз
червоний та жовтий солодкий перець
цибуля
помідори чері
оливкова олія
сушені італійські трави
сіль, перець
тертий пармезан
Приготування
Наріжте моркву, кабачок, гарбуз, перець і цибулю.
Викладіть овочі на деко, застелене фольгою, збризніть оливковою олією, приправте травами, сіллю та перцем.
Запікайте за температури 230°C приблизно 10 хв, перемішайте та готуйте ще близько 10 хв до м’якості моркви та легкої золотистої скоринки.
Тим часом відваріть орзо у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці.
Залиште приблизно склянку води після варіння.
Змішайте пасту із запеченими овочами та половинками помідорів чері.
Потроху додавайте воду з-під пасти, щоб страва стала соковитою.
За потреби приправте та подавайте з тертим пармезаном.
Перевага цього рецепта — його універсальність. Додавайте овочі, які є під рукою, чи доповніть пасту куркою на грилі або креветками. Для більшої кількості клітковини можна обрати цільнозернову пасту.
На підготовку знадобиться близько 15 хв, а на приготування — ще 20 хв. Страва підійде для сімейної вечері, пікніка чи обіду. Її можна зберігати у контейнері, розігрівати чи їсти охолодженою.