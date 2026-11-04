Улюблена страва Крістін Девіс із "Сексу і міста": рецепт спагеті з фрикадельками

спагеті з фрикадельками / © Credits

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Є страви, які значать набагато більше, ніж просто вечеря. Вони повертають у дитинство, нагадують про сімейні обіди та створюють відчуття затишку навіть у найзвичайніший день. Саме такою для Крістін Девіс стали спагеті з фрикадельками — проста, знайома з дитинства їжа, яку хочеться готувати знову й знову, про це можна прочитати у книжці «Celebrity Pasta Lovers' CookBook»

Крістін Девіс / © Associated Press

Інгредієнти

Для спагеті

спагеті — 450 г

томатний соус — 350–400 мл

свіжонатертий пармезан — приблизно 90 г

сіль

Для фрикадельок

хліб, нарізаний кубиками — 3 склянки

яловичий фарш — приблизно 570 г

яйця — 3 шт.

часник — 3 зубчики

натертий сир — ¾ склянки

дрібно нарізана петрушка — ¼ склянки

кедрові горіхи — ¼ склянки

сіль — ½ ч. л

чорний перець — ½ ч. л

олія

Для томатного соусу

оливкова олія — 60 мл

цибуля — 1 шт.

часник — 4 зубчики

свіжий чебрець — 3 ст. л

морква — ½ шт.

очищені томати — 2 банки, приблизно по 800 г кожна

сіль

Приготування

Залийте хлібні кубики водою на 1-2 хв, а потім злийте рідину та добре відтисніть хліб руками. Він допоможе зробити фрикадельки ніжними та соковитими. У великій мисці змішайте хліб, яловичий фарш, яйця, подрібнений часник, петрушку, кедрові горіхи, сіль і перець. Перемішайте до однорідності. Змочіть руки водою та сформуйте 12–15 кульок розміром приблизно з м’ячик для гольфу. Обсмажте їх у добре розігрітій олії до золотистої скоринки та повної готовності всередині. Не викладайте всі фрикадельки на сковороду одночасно, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Готові кульки перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником. Наріжте цибулю дрібними кубиками, а часник — тонкими скибочками. Розігрійте оливкову олію у каструлі, додайте цибулю та часник і готуйте 8–10 хв, поки овочі не стануть м’якими та злегка золотистими. Додайте чебрець і дрібно натерту моркву. Готуйте ще близько 5 хв, після чого додайте томати разом із соком, але попередньо розімніть їх руками. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте приблизно 30 хв, і періодично помішуйте. Наприкінці посоліть до свого смаку. Перекладіть готові м’ясні кульки у томатний соус і прогрійте разом кілька хвилин, щоб вони просочилися ароматами. Закип’ятіть у великій каструлі воду, посоліть і додайте пасту. Варіть відповідно до інструкції на упаковці, щоб спагеті залишилися м’якими, але з легкою пружністю всередині. Злийте воду, перекладіть гарячу пасту до сковороди з соусом і фрикадельками. Обережно перемішайте, щоб соус рівномірно огорнув спагеті. Розкладіть пасту по чотирьох підігрітих тарілках і щедро посипте свіжонатертим пармезаном. Подавайте одразу, поки страва гаряча, а сир апетитно тане на поверхні.

Спагеті з фрикадельками — це кулінарна класика, яка не потребує складних хитриків, щоб підкорити ваше серце.

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